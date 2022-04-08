台北市議員羅智強欲參選桃園市長，引發國民黨內矛盾，黨秘書長黃健庭6日指出，地方說羅很弱，所以排除提名。對此，羅智強今表示，除了發起一百萬Tik Tok粉絲選桃園市長的新行動，「證明強不弱」外，更號召網友幫他在桃園找房子，自己要通勤台北桃園，體會通勤族的辛苦。此文一出，破萬網友按讚，紛紛為羅智強加油打氣。

羅智強今（8日）以「桃園找個家」為題，在臉書發文表示，自己想搬家到桃園，買個家，搬到桃園住，但要請大家幫個忙，幫他「找房子」，由於自己是個可以馬路邊睡49天的人，所以，是個怎麼住、怎麼睡都快樂的人。

至於想找怎樣的房子，羅智強直言，他想找沒有電梯的老公寓，室內坪數不用大，地點也不用好，重點就是要便宜，因為糧草非常有限，仍得貸款買房子，以及宣布參選之後的各種開銷，因此房貸太重，壓力會太大，所以，價錢，大概會是他唯一的考量。

羅稱，買好家，自己就當個通勤族，通勤台北桃園，體會通勤族的辛苦，因為在桃園千里行的期間，他也聽了很多桃園通勤族的訴苦，認為桃園的通勤建設做的不夠，希望桃園可以成為一個「通勤友善」的城市，所以，自己想從通勤族的視角，研擬「桃園通勤政見」，如果有知道哪裡有便宜的老公寓想賣，請私訊告訴他們。另外，還是要提醒大家，「不要忘了，我們要拚100萬的Tik Tok粉絲喔」。