案26247新竹縣公共場所活動史

案26247新竹縣公共場所活動史

案26251新竹縣公共場所活動史

案26145新竹縣公共場所活動史

案26250-新竹縣公共場所活動史

中央8日公布新竹縣新增9例本土確診案例，分別為台中婚宴延伸醫院群聚2例、柔術運動館群聚2例，及情侶檔親友群聚5例。醫院群聚和柔術運動館4例皆為居隔期間陰轉陽，情侶檔親友群聚5例則為情侶檔之匡列接觸者、親友，昨採檢陸續陽性確診。新豐鄉仰德高中全校停課10天，興隆國小一班級停課10天，2校由醫護進駐全校採檢。

衛生局說明，台中婚宴延伸仁慈醫院群聚新增2例為案26146為30多歲男性和案26147為60多歲男性，均為15樓病患，居隔期間陰轉陽，醫院累計34人確診。

柔術運動館群聚新增2例，案26145為20多歲男性和案25167運動館友人的男友，為居隔期間一採陰性，昨喉嚨痛二採轉為陽性確診。案26248為9歲男童，是案25253外籍教師的兒子，就讀興隆國小，居隔期間二採陽性確診，興隆國小一個班級停課10天，其餘班預防性停課1天，全校約2200人採檢。

衛生局指出，情侶檔親友群聚新增的5例分別為案26246、案26247、案26249、案26250和案26251。案26251為18歲男性，是確診者案25587的弟弟，目前就讀仰德高中，因哥哥確診匡列居隔採檢結果確診。

案26246為20歲男性，是案26251的仰德高中同班同學，被匡列居隔採檢後陽性確診。案26247為17歲男性，是案25587的表弟也就讀仰德高中，匡列居隔採檢確診。

案26249為24歲男性，是案26247的非同住家人，案26250為20歲女性，是案26249的女友，兩人在案25587確診時，自知常到新豐地區的撞球場，主動通報衛生局安排醫院採檢後確診。

情侶親友群聚新增5例中有3人為仰德高中學生，縣府團隊至校園疫調和規畫全校採檢，初步匡列全校採檢約1700人，確診者足跡已陸續通知清潔人員完成消毒。

新竹縣除新增9例外，桃園市確診者和新北市確診者曾在關西鎮住宿、用餐，已通報消毒、疫調與匡列。