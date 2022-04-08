經濟部規畫4月電費最高調漲3％，如何省電成為時下熱門話題。電器公會理事長廖全平透露，老舊電器耗電量大，尤其夏天到了冷氣電費很可觀，一個小撇步可以讓「1年電費省將近萬元」。

台北世貿一館展出第32屆「電器空調3C影音大展」，今年不少家電都搭上防疫話題，像是殺菌冷氣、空氣清淨機等。廖全平表示，這次有將近600個攤位，可看出新發表的家電都有2個共通趨勢，一是智慧AI控制，二是節能省電。

廖全平說，夏天是台灣用電量高峰，經濟部計畫要調漲電費，其實冷氣每降溫1度就要多花6％用電，想省電有2種方式，冷氣設定26至28度再搭配電風扇，省電又涼爽；或是汰換老舊冷氣，改用變頻節能冷氣，新電器會比舊電器省30％以上用電，換算下來一年省了近萬元。

立委蔣萬安出席開幕典禮指出，受疫情影響，民眾待在家防疫的時間變長了，家電銷售也逆勢成長，冷氣、冰箱、廚房家電銷量成長1成，空氣清淨機成長2成，筆電成長4成，顯示出疫情不只改變生活型態，也改變生活所需。