復旦大學中歐關係研究中心副主任簡軍波8日在澎湃新聞撰文指出，中國外長和印度外長蘇杰生3月25日在新德里會面，這是兩國在經歷邊界衝突和新冠疫情大流行期間雙邊關係長期冷淡後，雙方少數高層次交往之一，在雙邊關係發展上具有重要象徵意義。回顧和判斷莫迪政府的對中關係，可以發現該政府對中印關係的基本規律。無論如何，在美西方誘惑與壓力下，莫迪政府不太可能反中到底，也不可能對中友好到底，而會在反中和友中間徘徊，中印關係也將在時好時壞中向前發展。

簡軍波表示，印度國內政治力量並非鐵板一塊，民族主義也不是聯結所有政黨的唯一力量，也不是印度復興的唯一意識形態。莫迪政府的政治穩定還取決於能否維護印度的長期利益，即維持印度的獨立大國地位，並為長期經濟繁榮營造穩定的國際環境。

簡軍波認為，這種內在動機將使印度找到與中國友好相處的途徑。只有保持中印之間正常友好關係，印度才能擺脫在美國外交政策中的工具性地位，擺脫西方國家對印度獨立的壓制。從川普到拜登，美國的印度政策很難為印度帶來和平穩定的地區環境，美國的印太戰略側重於對中國的軍事和戰略遏制，而不是促進印度洋-太平洋地區的經濟繁榮。與此同時，如果印度作為夥伴遵循美國印太戰略中的義務，它的獨立也會受到某種程度的威脅。

簡軍波稱，因此，如果印度將其對中政策置於印美關係的框架下，它將發現作為印度核心和長期利益的經濟繁榮和國家獨立可能會受到威脅，甚至損害。事實上，美國從阿富汗迅速撤軍及要求印度在俄烏衝突中選邊站，是嚴重損害印度利益的典型案例。

簡軍波分析，所以，印度會發現印度與西方合作對抗中國的局限性甚至危害性，反之，它會發現中印良好關係的特殊價值。在南南框架內。印度將發現雙方都具有開發中國家和新興經濟體身分，也都是金磚國家的成員。中印同為南方國家，有著廣泛的共同利益和理念，雙方友好關係源遠流長。這些因素是印度緩和雙邊緊張局勢、開展持久合作而不是對抗的基礎。

簡軍波表示，這意味著，在共同的身分認同和意識形態基礎上，印度可以在緩和對中政策中找到對抗美國和西方國家對印政治壓力的同盟軍，並從中恢復被美國和西方國家所貶低的獨立性這一大國地位的根本屬性。

簡軍波認為中印關係的未來，在俄烏衝突中，美西方對中印施加的共同壓力讓中印雙方重新發現了各自與西方國家在國際政治中的立場和利益差距，並重新發現彼此發展友好關係的必要性，這也是最近中國外長王毅能夠在新德里和印度外長蘇杰生會面的基礎，或者說，這次會面是雙方重新發現雙邊友好關係必要性的結果。

但是，莫迪及印人黨固有的民族主義屬性，不會讓莫迪政府有充分的動力徹底改善和中國的關係，並且很難在邊界糾紛中尋求共同妥協的途徑。這會讓莫迪執政時的中印關係隨時處於緊張狀態。另一方面，美西方在加緊對中遏制且這種遏制在俄烏衝突結束後可能升級的前景下，作為「夥伴」，印度可能會越來越多面臨配合美西方遏中並選邊站的壓力，這一壓力會損害印度作為大國的獨立地位和印度長遠利益。

簡軍波強調，因此，如果美西方加大對中遏制，莫迪政府的對中政策是積極配合——這符合民族主義的利益訴求，還是適當抵制美西方壓力，轉而尋求與中國的合作，以便在南南合作框架內尋求合作共贏並保持其獨立地位，這取決於莫迪政府的利益考慮和政治權衡。