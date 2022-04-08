李晉瑋親自譜曲寫詞並擔綱製作的新歌〈Ariel〉，創作靈感來自某日午后，他與懷孕中的太太去時常約會的咖啡店，在愜意午后陽光暖曬下，李晉瑋突然意識到從兩人認識一路走到現在，這樣簡單幸福自在的日常得來不易，若曾出現不一樣的選擇就會錯過這些美好，帶著這份感念僅花費一個下午，完成以太太英文名為歌曲主題的創作，MV邀來李晉瑋多年好友「大文-郭文頤」擔任女主角，展現輕鬆甜蜜氛圍。

MV劇情延伸李晉瑋個性，以木訥靦腆的男子對心儀對象一路默默的全心全意付出，展現暖男作風；MV也安排現代舞考驗，李晉瑋與郭大文連同4位專業現代舞老師尬演技與舞技，為了呈現更佳效果，2人事前特地去上舞蹈肢體課程，李晉瑋笑說：「雖然是很大的考驗，但感謝有機會讓我一圓舞蹈夢！」他也因MV首度挑戰唱、作、舞、演，需熟記對嘴、彈吉他、走位、舞蹈等，還好有專業演技派神隊友郭大文陪伴與引導，讓李晉瑋忍不住大呼：「感謝大文解救了我。」

李晉瑋於2012前往洛杉磯就讀MI音樂學院專攻吉他專業，回台灣後從事幕後音樂製作，曾與李玉璽、畢書盡、于文文、陳勢安、朱俐靜…等知名歌手合作音樂製作、創作、編曲…等，並曾組「Crockers鱷魚樂團」擔任主唱，帶領著團員們到全台各地演出，持續發表音樂創作，累積了不少死忠的歌迷粉絲。2019年李晉瑋赴大陸參加節目《一起樂隊吧》並加入李榮浩戰隊，最終獲得亞軍的佳績，李榮浩當時盛讚他「詞曲創作有品味，製作能力出色」，在李榮浩的鼓勵之下，李晉瑋籌備2年完成全創作專輯《What’s Your Story》，實體專輯將於5月20日發行，並規劃系列音樂活動，相關資訊可查關注李晉瑋 G.WeiLee社群。