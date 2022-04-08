前總統陳水扁昨天公布國務機要費支出中，有一筆支付「台灣禮敬」250萬元；前副總統呂秀蓮辦公室金發聲明表示，此項支出呂副總統分文未取，亦經法院認證，特此聲明；並呼籲蔡英文總統善用總統職權，從速特赦陳前總統，勿再歹戲拖棚。

呂秀蓮辦公室今天發聲明，「台灣禮敬」250萬元是因美國911事件後，為表示對美國民眾的關懷慰問，而由呂副總統建議，籌組民間訪問團赴美表演及慰問，並由國策顧問邱垂亮及蕭新煌率領【原住民藝術團、歐陽慧珍舞蹈團與合唱團】表演。

聲明強調，該團在紐約中央公園及華府國會山莊演出精彩，對當時身陷911愁雲慘霧中的美國傳達Love ＆ Peace from Taiwan，加強台美情誼，效果奇佳。該團人數大約40人，呂副總統本人並未成行，此項支出呂副總統分文未取，亦經法院認證，特此聲明。

呂辦強調，國務機要費支用是否有違法情節，呂前副總統向來主張那是「歷史共業」的問題，不應針對特定總統指摘，呼籲蔡英文總統善用總統職權，從速特赦陳前總統，勿再歹戲拖棚。