台水公司七區處拷潭淨水場辦理拷潭場相關工程「拷潭廠轄區高低壓電氣設備檢驗」、「金棠代操作轄區高低壓電氣設備檢驗」，訂於2022年4月14日上午9時至夜間24時執行停水作業，停水範圍包括鳳山區、大寮區、林園區、小港區、苓雅區等5個行政區，合計停水戶數17萬5107戶，請民眾屆時盡早儲備水源。

(一)停水地區：包括1、鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠等里及北門里鐵路以南。

2、大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮等里。(工業區除外)

3、林園區：林園里、東林里、仁愛里、文賢里、潭頭里、中厝里、林內里、王公里、廣應里、溪州里、五福里、港嘴里、港埔里、龔厝里、林家里、頂厝里、中芸里、鳳芸里、中汕里、西汕里、東汕里、北汕里、溪西里、中門里。 (工業區除外)

4、小港區：桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明里(工業區除外)、店鎮里(沿海路以東、工業區除外)及二苓里(沿海路以東)、大苓里(沿海路以東)、坪頂里及大坪里舊部落。

5、苓雅區：朝陽里、福隆里、福海里、福康里、福人里、福地里、福居里、福東里。

(二) 水壓降低地區：

鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北，合計水壓降低戶數2萬6365戶。

自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，另停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全，建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染，水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。