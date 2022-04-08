自稱「華爾街女神」的女子陳莉婷，高價開課教人投資，前後共收取2949萬元學費，經檢調介入調查，發現她沒有投資理財顧問相關證照，依違反《證券投資信託及顧問法》等罪將她起訴。台北地院認定她已具體建議學員投資，且事後與告訴人和解條件也未完成，態度欠佳，依非法經營期貨顧問事業罪判她3年徒刑、併科罰金200萬元，並沒收未扣案犯罪所得1877萬餘元。可上訴。

陳女曾在自己「華爾街女神傳奇」臉書粉絲團上自稱，是台灣No.1獨立女交易員及大型券商VIP室中唯一女生，經歷股市17年完整景氣循環，從台股交易起身，進一步專研外匯、美股交易市場。甚至曾在華爾街1周賺進50萬美金，並獲美國前總統小布希受邀接見。

據檢方調查，陳女自2016年5月起開班授課，光是初階外匯課程就要近6萬元，為期僅2天的美股操作課程更要價25萬元，不久便在網路論壇被質疑虛有其表。檢調介入調查後，發現她根本沒有合格金融證照卻違法開課，依《證券投資信託及顧問法》等罪將她起訴。