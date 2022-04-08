磷酸系鋰電材料製造商立凱-KY(5227)公告2022年3月合併營收為0.55億元，年增147%、月增469%。2022年第1季合併營收為1.06億元，年增137%、季減22.12%。立凱-KY營收穩步增溫。

外資近10日多處賣超列隊，立凱-KY周五股價上漲逾1%，一度重返80元關卡。

隨著新冠肺炎疫情影響減緩，客戶測試或產銷需求逐漸恢復或成長，且立凱-KY拓展利基市場及開發新客戶有成，立凱-KY去年稅後虧損較前一年減少1.21億元，下降幅度18%，每股稅後淨損為9.31元。而2021年全年稅後淨損5.59億元係包含上半年度認列帳上剩餘應收五龍公司債債權的2.85億元評價減損(不影響公司現金流量)，若不計此資產評價減損之業內虧損2.74億元，較去年縮減28%。

調研機構SNE Research預測，2020年起十年間，全球動力電池將以32%的年複合成長率(CAGR)快速增長。在台灣停電疑慮、節能綠電、電動車題材、鎳價高漲換材下，台積電也規劃2030年前把不斷電(UPS)、高效能運算電腦機房的供電電池，全面換成磷酸鋰鐵電池，再為鋰鐵電池打入一劑強心針。法人看好公司未來成長性，上述多利多下，有望推升未來營運。