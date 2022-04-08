一名男網友表示，到家樂福賣場購物，發現生鮮蔬果區有提供孩子免費麵包，下方一排標語寫著「當您購物時，您的孩子可以享用好吃的烘焙麵包」，詢問之後才知道，有時候還會有水果、養樂多等食物，令他又驚又喜，將其PO上網，網友紛紛大讚，「好貼心」。

原PO近日於臉書社團《家樂福Carrefour商品網友真心話》指出，和家人到賣場採買，走到生鮮蔬果區，發現其中一個籃子中放了不少麵包，外包裝還貼上一張大貼紙寫「免費！孩子的點心」，他再仔細一看前方的立牌標註，「當您購物時，您的孩子可以享用好吃的烘焙麵包」。

家樂福免費提供孩子麵包。（圖／翻攝自家樂福Carrefour商品網友真心話）

原PO詢問賣場人員才知道，提供的不只有麵包，還有水果、養樂多等食物，令他羨慕地說，「當孩子真好耶！那大人呢？」

圖文曝光後，引發婆媽留言，「真是佛心企業，值得推薦，請留給有需要的人」、「這服務很貼心耶」、「上次去家樂福，看到一整根香蕉，嚇到我了」、「真的很大心，這幾年真心喜歡家樂福」、「第一次看到這個耶，好暖心」、「家樂福真的很會耶！因為之後小朋友可能會因為這樣，常常吵要去家樂福」，留言中也有網友說，「好像不是每個分店都有」、「我從來沒看過，是我沒仔細看嗎？」

家樂福內壢店曾在臉書分享孩子的免費水果、麵包。（圖／翻攝自家樂福內壢店 Carrefour）

事實上家樂福內壢店去年曾在臉書發文說，蔬果秤重區會準備孩子的麵包或水果，水果可能是香蕉，有時是橘子或小番茄，雖然是免費的，但也不是無限量贈送，希望藉由食物安撫孩子，讓家長安心購物。