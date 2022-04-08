台中市中小企業公司繁多，許多市民企業主在東南亞和中國設廠，並有業務貿易往來，受疫情影響染疫風險較高，民進黨籍台中市議員就呼籲，中央的COVID-19輕症在宅照護指引下周即將上路，呼籲市府及早加入試辦因應，無縫接軌將上路的照護機制，呼應廣大台商市民的居家隔離需求。

台中市衛生局表示，針對未來COVID-19輕症化趨勢，且有在宅照護需求，正結合目前已建置的342家通訊診察醫療院所及專責醫院，研擬分區專責醫療照護，提供染疫者在宅照護需求。

警察局則指，目前已配合民政、衛生單位，協助查訪居家檢疫與隔離人士工作，並於電子圍籬告警系統發報時，第一時間前往發報地點查處。對於COVID-19輕症在宅照護方案，警察局將持續協助相關訪視作業，一同守護民眾健康。

民進黨台中市議會黨團幹事長周永鴻表示，衛福部長陳時中昨天在立院接受質詢時表示，輕症在宅照護指引將在下周指揮中心會議定案，指揮中心會徵求地方政府意願試辦，只要每日病例超過1500例就會啟動。新北市昨天便已經宣布將加入試辦。

周永鴻說，台中市台商人口眾多，疫情嚴重衝擊海外工廠管理與業務生意往來洽談，兩地往返染疫風險相對增高，目前收到許多人表達迫切需求。他呼籲中市府及早加入試辦，並因應在宅照護調整戶政、衛生、警政和醫療系統之間的橫向聯繫機制，盡快盤點相關單位資源，照護機制上路後，才能無縫接軌。

周永鴻指出，近日新冠確診染疫個案數字劇增，主要多感染Omicron病毒株，病毒傳染力強，但確診者多為輕症、甚至無症狀感染者，相關局處單位的水平連繫很重要，早日做好相關因應，才能配合中央指引準備好啟動照護機制，屆時不致造成聯繫上一團混亂。