黃玠瑋上週第一站前往許含光的房間。（環球音樂提供）

黃玠瑋推出全新創作專輯《游牧》，藉由音樂人房間「游牧」計畫，與音樂路上的好友們交會，激發更多共鳴與火花。黃玠瑋上週第一站前往許含光的房間，2人暢聊公仔、動漫及內心世界，黃玠瑋彈唱新歌〈恰如其分的自尊〉時，坦言自己第一張專輯發行後，內心有種流浪的疏離感，用了很多力氣卻沒能跟人產生連結，那段時間覺得自己是沒有根的人，於是她利用創作第二張專輯的時間重新檢視，每寫一首歌就更了解自己一點。

今晚播出第二站，黃玠瑋前往柯泯薰的歸屬之地，2人從高中時代就一起玩音樂，到現在不論何時見面都先給彼此一個大大的擁抱，心情好或不好都可以相約嗑上一個下午的甜點；在姊妹情深滿溢的溫暖午後，黃玠瑋現場彈唱〈游牧〉，柯泯薰則回送一首〈形狀〉，平時除了音樂創作，2人也都喜歡繪畫，更在畫布上即興創作；更多內容請鎖定黃玠瑋 Zooey Wonder YouTube官方頻道今晚首播。黃玠瑋將於5月27日舉辦「游牧Nomadland」演唱會，門票明（9日）中午12點於全台7-11 ibon、iNDIEVOX獨立音樂網開賣。