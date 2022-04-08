基隆海科館的潮境智能海洋館，3月25日至5月2日試營運，開幕至今已吸引許多人參觀，有別於一般的水族館，4樓潮水彩繪區展陳的生物缸也常吸引許多人駐足與拍照，其中有一缸「獅子魚」擁有華麗的外表與具有毒性，常吸引許多人的目光與討論，其實獅子魚不是外來種，而是正港的本土海洋物種。

海科館表示，獅子魚像極了水中的花蝴蝶，全身紅白褐色的線條相間，還有著碩大的背棘及胸棘，花枝招展的模樣並不是搖擺好看而已，而是具有警告掠食者的意味。獅子魚背棘下具有毒腺，被刺到會產生劇痛、嚴重的話可能會導致呼吸困難、暈眩，所以在自然界中少有天敵。

海科館指出，獅子魚因具有美麗的外表，以致於牠們被水族貿易流通到世界各國，甚至因為意外逃到野外成了「大西洋的外來種」。由於獅子魚是食量很大的食肉掠食者，大西洋又幾乎沒有獅子魚的天敵，因此得以在該處大量繁殖，進而破壞當地海洋生態。

海科館強調，雖然獅子魚在大西洋海域屬於外來種而造成當地海域生態的危害，但臺灣是獅子魚原本的家，目前在臺灣它們本來就是海域自然生態的一份子，不會有造成海洋生態危害的現象。

海科館館長陳素芬指出，海科館潮境智能海洋館的設立並不是單純展示海洋生物或魚類而已，也是希望經由所展示的海洋生物，讓民眾學習認識這些物種及探索海洋的生態。