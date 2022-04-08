後疫情漸緩政府逐步解封，高雄漢神百貨亦積極於4/14(四)~5/8(日)推出開店慶活動，特舉辦【澎湖灣～觀光美食展】，邀請澎湖縣農漁產業加工運銷合作社，澎湖縣農會、富勝食品企業、澎湖一條根、黑妞黑糖糕、緝馬灣花枝丸、五德養殖場等17家廠商定於4/14(四)~4/26(二)為期二週展期，藉以帶動高澎兩地觀光季美食產業行銷。

【澎湖灣～觀光美食展】係由澎湖農漁產業加工運銷合作社領軍，邀請廠商包括產品有：澎湖農會蘆薈產品、富勝食品與海釣鮮魚、緝馬灣花枝丸系列、澎湖優鮮～五德養殖場生鮮魚塊、海之饌商行黑妞黑糖糕、澎湖一條根產品、赤崁阿麗丁香魚 、漁夫才哥麵線系列、漁翁島海菜湯、正一、正義花生酥、泉利鹹餅、新瑞福號古早味餅乾、澎福炸棗、誠ㄧ海苔酥、原茶工坊風如茶等17家廠商進駐參展，產品彙集澎湖農漁名特產伴手禮和生鮮海釣養殖魚類等，現場亦有試吃品嚐。期許觀光美食展帶來行銷熱潮。

【澎湖灣～觀光美食展】首次以觀光旅遊結合美食產業參展，現場除美食產品展售，由澎湖國家風景區管理處、馬公市公所、澎湖國際海上花火節分別製作觀光宣傳海報佈景；而澎湖國家風景區管理處今年更推動四季旅遊：訪古季、賞鷗季、石滬季、奇岩季，並已積極籌備9/25辦理101k自行車賽，11/6菊島跨海馬拉松等國際運動賽會活動之宣傳與報名。馬公市公所今年亦推動馬公區域觀光旅遊，同時辦理澎南心動、金色雙島、星空露營、漁村體驗、在地美食娛樂等活動營造宣傳。

【澎湖灣～觀光美食展】為帶動假日人潮熱鬧氣氛增添買氣，亦促進聯繫澎湖旅外鄉親情誼，特安排2場假日現場生魚秀和品嚐活動：一、4/16(六)15：00辦理【空運海鱺、紅甘生魚秀】由農漁合作社邀請本土阿利師蔡文智先生跨海來高雄料理【澎湖優鮮】五德養殖場～海鱺及澎湖野生紅甘生魚秀，品嚐道地優質海鮮滋味。二、4/17(日)15：00辦理【花枝招展分享】由國際菊島馬拉松補給站最受歡迎美食～西嶼鄉緝馬灣花枝丸，現場現煮三色花枝丸（原味、海菜、墨魚）提供品嚐，還有黑妞黑糖糕。將為美食展捎來消費人潮。