台中市清水區民族路鰲新路口至港埠路口及鎮政路車輛及人行使用需求迫切，既有瀝青混凝土路面及混凝土人行道均有基礎明顯沉陷、局部龜裂破損等；立法院副院長蔡其昌8日邀集內政部等單位前往會勘，爭取前瞻計畫總經費1億8900萬進行路平改善，確保當地行車及行人安全。

蔡其昌表示，民族路往來車輛眾多導致路面多有沉陷凹洞，人行道也過於老舊，感謝里長們協助配合，爭取經費除要做路平外，也將中央分隔道以及道路兩側的人行道進行綠美化，成為民眾休閒散步的綠廊道，營造民族路道路的整體氛圍，深化街道特色。

市議員楊典忠、王立任說，民族路的車輛及行人用量都非常大，年久失修對海線民眾用路安全造成影響，這次工程對清水居民真的非常重要；市議員會持續在議會監督地方自籌款運用，確保民眾生活品質能夠得到提升，中央與地方相互配合繼續爭取其他路段修繕。

內政部營建署道路工程組副組長蔡亦強指出，這次共四項工程，總經費2億2570萬整，將進行清水區民族路、鰲新路口至港埠路口共新台幣1億699萬元整，總長1.3公里，道路寬度40公尺，兩側人行空間改善約3.5公尺，道路改善寬度約10.5公尺，總面積為4550平方公尺，既有道路整建總面積約5萬2000平方公尺。

蔡亦強說，清水區鎮政路及人行環境品質提升改善工程共新台幣5539萬元，總長度為940公尺，路權寬度為30公尺及人行道寬為3公尺，人行環境改善總面積為2651平方公尺，既有道路整建總面積為2萬1244平方公尺，預計112年4月底完工。