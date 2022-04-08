台南市政府消防局第2大隊官田分隊小隊長陳至坤與同事、義消研發消防水帶電動清洗與收納裝置。(劉秀芬攝)

台南市政府消防局第2大隊官田分隊小隊長陳至坤(左)與同事、義消陳治華(右)研發消防水帶電動清洗與收納裝置。(劉秀芬攝)

早期消防水帶靠人力捲收，回隊後還要再清洗。(劉秀芬攝)

台南市政府消防局基層消防人員有巧思，為了減輕消防人員救災後回收消防水帶之負擔，第2大隊官田分隊小隊長陳至坤與同事、義消去年7月研發水帶清洗與收納裝置，今年更升級成電動方式，還可以遙控啟動，8日正式發布，市長黃偉哲也親自試用，大表讚賞，促趕快申請國際專利。

黃偉哲表示，消防隊員出勤就是在跟死神搏鬥，讓消防隊員執勤的時候事半功倍，對消防隊員也是很大的保障，原本水帶的捲收從人力進步到機械，拿回隊部要再清洗，官田分隊將它改良成清洗完再捲收，現在又升級到遙控就可自動捲收清洗。

台南市消防局表示，消防水帶在救災過程中，往往會在地上拖行使表面夾帶泥土與塵沙，故每場火警救災結束後，消防水帶在收捲過程中會夾帶泥濘，除了增加消防水帶重量以外，置放於消防車輛內也因泥濘造成箱體污染，此舉已造成消防人員多年來的困擾，並在清潔上浪費許多時間。

官田分隊小隊長陳至坤表示，他很久前就想改善收水帶的問題，調到官田後，與隊員林建豪、官田分隊義消分隊幹事陳治華討論後，想法一拍即合，開始研發如何改善水帶捲收。

2021年7月陳至坤團隊研發出第一代消防水帶清洗收捲機，該機搭配消防車高水壓進行清潔，有省水且直接初步清潔之效果，深獲消防局局長李明峯的肯定，並讓每個分隊都配發1組，讓分隊可更加省力與便時，而該設計也因此取得專利，李明峯也促陳至坤改良成電動方式。

8日正式發表的電動水帶清洗捲收器，可以安裝在消防車上，不占空間、也不影響消防人員救災，捲收器由陳至坤、陳治華設計焊接安裝，測試時陳至坤手還被夾到，幸好只是擦傷；雖然成本只要4萬多元，但研發心力與心意無價。

黃偉哲8日到官田分隊驗收，大表讚賞，也希望消防局要申請國外專利，對保障消防局的智慧財產權，但最重要的是，研發成果對消防工作效率大大提升，對於市民朋友的安全的保障也大大的提升。