獅子山籍共和國「KYOTO」貨輪7日6時25分於澎湖烏崁漁港外0.7浬發出遇險信號，海巡署接獲台北任務管制中心通報後，立即開設應變中心，指揮金馬澎分署派遣線上巡邏艇火速前往救援，並發現「KYOTO」貨輪漂流，經以無線電聯繫未獲回應，研判K船可能無動力航行。

另一方面，線上警艇發現尚有1艘動力推船「KYOTO 1」失聯，船上有6名南韓籍船員，經通報國搜中心轉韓國搜救中心協助聯繫K輪船東獲覆，均無法聯繫上船上6名韓國籍船員，即啟動岸海空擴大搜救。

金馬澎分署7日協調交通部航港局，調度拖船「瑞格輪」(Salvage Rigger)前往現場海域，並於今日上午6時27分於東吉嶼近岸1.2浬處，順利登上「KYOTO」貨輪完成繫纜，目前正拖往高雄港，預訂今日18時抵達。

不過令人遺憾的是8日上午11時25分，澎湖海巡隊10071艇於澎湖裡正角東北方4浬海面，發現有2具大體漂流，惟身分尚待辨識。截至8日 12時止，現場海域由海巡署「屏東艦」、10038、10059、10071、10087等1艦4艇持續搜救，另調派空偵機3架次持續搜救中。