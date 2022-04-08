新冠肺炎疫情走向輕症化，今年以來，國內2724名本土個案中，高達99.82％都是輕症及無症狀，中重症個案僅0.18％。中央流行疫情指揮中心近期推動「新台灣模式」，採「重症清零，輕症有效控管」策略，並訂定「COVID-19確診個案居家照護管理指引」，只要確診者是年輕、未懷孕洗腎的無症狀、輕症個案，同住者及居家環境也符合條件，即可在家隔離。

指揮官陳時中表示，確診者居家照護有4原則，首先是確診者及同住者均為65歲以下，未懷孕、洗腎者。確診者須以1人1室隔離，同住未確診者至多4人居家隔離。隔離期滿後，確診者須實施7天自主健康管理，同住者則是7天加强版自主健康管理。地方政府須成立關懷服務中心，進行追蹤關懷，相關細節會和地方政府再做討論。

「COVID-19確診個案居家照護管理指引」規範如下：

一、確診者健康條件須符合年齡<65歲之無症狀或輕症，且無懷孕或洗腎。同住未確診者年齡<65歲，且無懷孕或洗腎。除因必要之照護或被照護需求，確診者不得與65歲以上、懷孕或洗腎之未確診者同戶隔離。

二、居家環境條件：

(一) 境外移入個案：

1. 符合1人1戶條件在宅檢疫期間或期滿前確診者，繼續在宅隔離（同住有多名確診者或有必要之照護或被照護需求時，得多人1戶，餘同戶內不得有未確診者）。

2. 完成居家檢疫返家後確診者，得適用本土個案之居家環境條件。

3. 其餘境外移入確診個案，原則不適用居家照護。

(二) 本土個案：

1. 符合1人1室（單獨房間含衛浴）為原則，同為確診者得多人1室。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後進行7天自主健康管理。

2. 同住之未確診者：於同戶其他房間居家隔離，同戶隔離之未確診者原則不超過4人。隔離至同戶最後確診個案之確診日後10天，隔離期間原則第5、10天（如有新增確診個案則改為每3天）進行家用快篩。解隔後進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。

三、居家照護之個案管理模式

(一) 隔離啟動：符合上述條件確診者，由地方政府開立電子化嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書，通知個案在家隔離，並以電子圍籬進行管制，輔以雙向簡訊進行追蹤關懷。

(二) 隔離期間：

1. 地方政府整合各單位成立「COVID-19個案關懷服務中心」進行評估關懷及發送快篩試劑，必要時提供血氧機或安排遠距醫療、後送就醫等事宜。

2. 確診個案於隔離期間請參照「COVID-19確診個案注意事項」（內容持續修訂中），特別注意：

(1) 填寫「COVID-19確診個案自填版疫調單」，自主回報症狀、風險因子、密切接觸者；並聯繫密切接觸者，請其自我篩檢、自我健康監測10天。

(2) 務必觀察自身症狀變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，立即撥打119、衛生局或1922。

(3) 有其他症狀或醫療諮詢需求，請以手機APP或電話專線聯繫遠距醫療或居家照護醫療團隊評估。

3. 同住之未確診者，請另參照「COVID-19接觸者注意事項」及「我該如何照顧家中的COVID-19確診病患」（內容持續修訂中），特別注意：

(1) 注意自身健康狀況，監測是否出現發燒、咳嗽、呼吸急促等相關症狀。

(2) 在家中請單獨一人一室，儘量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間。如需共用衛浴設備，請於浴厠備妥稀釋後的漂白水或酒精，於確診者及同住者每次使用後進行消毒。

(3) 家中共用空間儘量對戶外開窗確保空氣流通。每天使用稀釋後的漂白水或酒精清潔所有經常觸摸的物體表面。

(4) 確診病患若離開個人房間使用浴廁須佩戴口罩。同住者因必要之照顧需求須進入確診者房間或接觸確診者時，雙方均須佩戴口罩，並於照顧確診者前後均需執行手部衛生(使用肥皂和水洗手，或使用酒精)。

(三) 解隔條件：

1. 確診者：同時符合以下兩項條件，得解除隔離，並進行7天自主健康管理

(1) 有症狀者，退燒至少1天，且症狀緩解。

(2) 距發病日或採檢日第10天以上之家用快篩陰性，或前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct≥30。

2. 同住之未確診者：距同戶最後確診個案之確診日滿10天，且所有同戶隔離者（含尚未解隔之確診者）快篩均陰性時，同戶隔離之未確診者全數解除隔離，並進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct≥30者，視為陰性符合解隔條件。