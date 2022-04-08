宇宙人5月演唱會門票明天開賣。（相信音樂提供）

宇宙人將於5月7日、14日分別在台北、高雄流行音樂中心舉辦「The Moment! 宇宙人理想狀態演唱會」，在門票開賣前他們不賣關子，8日大方公開將邀請超人氣的疊字女神代表「美食水水」千千和「木曜女神」泱泱作為演唱會嘉賓，分別坐鎮北、高兩地，讓歌迷驚喜萬分。千千和泱泱以甜美活潑的特質深植人心外，也是名符其實的吃貨，不過主唱小玉拍胸脯保證：「她們的休息室一定會塞滿滿食物和茶水。」吉他手阿奎也說：「如果美食準備不夠，怕沒盡到地主之誼。」

聊到演唱會的食物，宇宙人也頗有心得，小玉不藏私分享維持精力的小撇步，「我發現如果一天都只吃海鮮，不碰澱粉，精神會特別好，不會昏昏地想睡覺。我另外會吃水果，我覺得很濕潤水水的，吃起來感覺很清爽」。方Q和阿奎則寧可信其有，指出絕不能吃包子和蝦子，方Q說：「吃包子會出包，我們之前試過，真的會出一些奇怪的包。」阿奎說：「吃蝦會出現很瞎的事。有次去高雄演出時，菜盤有蝦子，想說都點了就吃掉，只有小玉沒吃而已。沒想到演出時，我和方Q的樂器導線接連被扯掉，導致演出一半沒聲音，整場讓技師很忙地在台上來回跑來跑去。」

演唱會倒數一個月，面對近來確診案例頻傳，宇宙人則嚴陣以待，小玉表示：「我們會密切關注相關政策發布配合辦理，也希望大家都能順利地參加演唱會，到目前為止，我們會按照原定安排，盡全力準備演出。」The Moment! 宇宙人理想狀態演唱會門票明（9日）中午12點於拓元售票系統開賣。