本土疫情延燒，蔡英文總統6日召開防疫策略會議，邀集副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院院長蘇貞昌、衛福部部長陳時中，縣市首長卻僅邀高雄市市長陳其邁、桃園市市長鄭文燦，引發質疑。對此，媒體人「逆風的烏鴉」直言，這個組合很奇怪，這其實是一場「『如何利用疫情輔選』的選戰會報」，畢竟選舉倒數7個月，但直接把總統府當選戰策略中心，「連裝都不想裝了吧」。

逆風的烏鴉7日在臉書發文指出，蔡英文6日在總統府開了場「防疫策略會議」，從與會的成員來看，這樣的組合很奇怪，與其說是防疫策略會議，不如說是如何利用疫情輔選的選戰會報。

逆風的烏鴉認為，從與會成員來看，這樣的選戰會報除了得在選舉扮演一定角色，還得「夠核心」，基隆市市長林右昌是和英系對著幹的正國會成員，當然就被排除在外了，其他讓蔡英文有疑慮的首長也必然「落榜」。

對此，逆風的烏鴉分析，從角色上看，這場會議各自的分工是這樣的：2024競爭組：賴清德、鄭文燦；2022活棋組：陳時中、陳建仁；子彈提供組：蘇貞昌；六都示範組：陳其邁。「六都示範組」的目的是，接下來的選舉要給地方政府多少資源、地方要怎麼配合，必須要有一個明確的示範點；高雄是示範組，其他非國民黨執政的縣市就是「對照組」了。

針對這場會議，逆風的烏鴉坦言：「剩7個月要選舉，開這種選戰會報是無可厚非啦。但開在總統府，是說直接把總統府當選戰策略中心，連裝都不想裝了吧。」