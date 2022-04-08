連日來本土病例數持續攀升，品牌廠宏碁（2353）今（8）日也正式宣布，將自下周一（4月11日）起啟動分流辦公措施，執行時間將視情況機動調整。

宏碁表示，在持續密切觀察COVID-19的影響之際，公司亦將員工健康視為優先考量，有鑑於近期疫情發展，將於4月11日起啟動分流辦公，未來將視情況機動調整。宏碁並強調，公司具備完善的IT架構可因應遠距辦公需求，營運不受影響。

另一品牌廠華碩（2357）這兩天則已先實行全員居家辦公措施，同樣訂於下周一起執行分流辦公措施，以因應近期不斷升溫延燒的本土疫情。