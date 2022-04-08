宏碁宣布下周一起分流辦公 14:232022/04/08 工商 翁毓嵐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連日來本土病例數持續攀升，品牌廠宏碁（2353）今（8）日也正式宣布，將自下周一（4月11日）起啟動分流辦公措施，執行時間將視情況機動調整。 宏碁表示，在持續密切觀察COVID-19的影響之際，公司亦將員工健康視為優先考量，有鑑於近期疫情發展，將於4月11日起啟動分流辦公，未來將視情況機動調整。宏碁並強調，公司具備完善的IT架構可因應遠距辦公需求，營運不受影響。 另一品牌廠華碩（2357）這兩天則已先實行全員居家辦公措施，同樣訂於下周一起執行分流辦公措施，以因應近期不斷升溫延燒的本土疫情。 徐乃麟明年升格公公 不准兒先有後婚 苗豐強將接掌工總 #華碩 #宏碁 #分流辦公 #品牌廠 #將視 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NCC疑護航鏡電視 2監委調查中 04:102022/04/07 政治要聞 電器空調3C展 天天送驚喜 04:102022/04/08 產業特刊 美股反彈將持續 全球科技基金 後市帶勁 04:102022/04/08 投資理財 端午連假行程早規劃 離島機票4／11上午開賣 12:552022/04/08 生活 俄烏鬥 帶衰EMEA PC市場走跌 04:102022/04/07 產業．科技 基隆市府分流辦公 花蓮全中運採閉門賽 04:102022/04/08 生活新聞 美英澳將合作研發極音速武器 陸駐英使館：奉勸摒棄冷戰思維 10:072022/04/08 兩岸 台中不只新社、弘文高中停課 海線這所國中也停課 12:192022/04/08 生活 離島端午節機位11日9時起開放訂位購票 11:452022/04/08 生活 居家上班需求再起 中嘉推無負擔半年期短租案 13:382022/04/08 財經 空軍05警戒區 將變記憶博物館 04:102022/04/08 地方新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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