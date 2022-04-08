依照台灣交通法規，4輪以上汽車行駛慢車道時不能直行，違者開罰，但民眾抱怨，北市塔悠路、健康路口慢車道有畫直行與右轉標線，他直行後卻遭舉發。對此，北市交通管制工程處回應，該處自2014年調整為快慢車道後未磨除，建議執法單位從寬認定或撤銷舉發。

《道路教通安全規則》第95條第2項明文規定，4輪以上汽車及大型重型機車，在畫有快慢車道分隔線的道路行駛時，除了起駛、準備轉彎、準備停車或臨時停車等動作之外，皆不得行駛慢車道，違規將罰600到1800元，意即不允許執行。

但有民眾指出，他開車行經塔悠路北往南方向準備直行趕往健康路口時，因看到慢車道上有劃設指向線（可直行及右轉，才以為可以直行通過該路口，最終卻遭檢舉告發，他質疑此案實有爭議，欠缺合理性，因此向轄區分局松山分局陳情。

對此，松山分局交通組說，指向箭頭很少畫設於慢車道，大多畫設於快車道上，坦言該路口的指向方式，容易對駕駛人造成陷阱，且塔悠路北往南的慢車道寬度過寬，很容易讓4輪以上汽車開入，建議交通工程單位考量畫設合理性。

松山分局交通組也說，該路口前原本未畫設指向線，是北市交工處後來加畫，方便於尖峰時短疏導機車車流用的，但警方重申指向箭頭很少畫設於慢車道，易造成陷阱，為避免爭議，宜由交工處將該指向線塗銷或改為白色分隔虛線做為混和車道，較為可行。

北市交工處則說，該路口原規畫為車道線和指向線，2014年調整成外側第一與第二車道間的車道線為快、慢車道分隔線後，依規定應一併調整取消最外側指向線，但可能當時施工漏掉尚未磨除，未來將盡速修正該標線，以利用路人遵循；因快慢分隔線與指向線衝突，而有汽車於慢車道直行致違規爭議，將建議執法單位從寬認定和撤銷。