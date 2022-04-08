大甲媽今晚起駕展開9天8夜的遶境進香，中央氣象局技正伍婉華8日指出，， 隨香信眾要注意下周三之前日夜溫差大，星期四以後，氣溫會下降，衣著方面要適時調整。伍碗華提醒隨香的信眾，遶境白天熱要補充水分，日夜溫差大，衣著要適時調整。

大甲媽今晚起駕，中央氣象局技正伍婉華及第二組組長李育棋、台中氣象站主任柯俊賢等，今天一起到鎮瀾宮駐點服務。

伍婉華說，這幾天的天氣晴朗到下週三都是這種情形，即13日之前；但是日夜溫差大，白天高溫可達30度、31度；比較有可能下雨的機會時間，是在星期三的下半天到星期四，主要是有鋒面通過，但是下雨的地方會比較局部性。中部星期四氣溫下降會有強風，星期五再降1、2度，星期六會氣溫回升。

伍碗華提醒隨香的信眾，白天天氣較熱要記得補充水分；因日夜溫差大，衣著要適時調整。馬勒卡颱風不會直接影響台灣，只是在北轉的過程會影響下週四以後，東北季風時間長短，值得香客留意。