外縣市確診者在苗栗縣頭份市足跡。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市越南小吃店女店東確診，頭份市清潔隊到女店東足跡所到的西堤牛排館清消。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣新增確診案26387獨居老婦足跡。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣8日新增2名確診，其中1例案26134是國小3年級學生，已於7日晚間先行公布。另1例是82歲的獨居女性長者案26387，CT值32，因居住外縣市女兒確診，並曾於清明節返鄉探親，而被匡列為確診接觸者，需採檢居家隔離，隔離前採檢PCR陽性確診，已送醫院收治住院。

苗栗縣8日新增的確診者案26387，經疫調個案平日獨居，因年事已大加上有腳痛，行動較不便，大多未外出，經疫調接觸者採檢後列為居家隔離3人，相關疫調持續進行中。

另外，某國小三年級的男性學童案26134，經疫情調查後依感染風險進行匡列、篩檢，共匡列123位密切接觸者採檢後皆列為居家隔離，本案總監測人數167人，2確診案所涉足的公共場域已清消，請鄉親放心。

頭份市確診案25859為銀河路經營越南小吃店的女店東，從7日開始至今，目前已匡列40位密切接觸者，採檢後皆列為居家隔離，本案總監測人數95人。截至8日上午8點醫院PCR採檢站，共採檢337人，包括苗栗市大千醫院5人；頭份市為恭醫院141人；竹南慈祐醫院191人)，336人陰性，另1人報告未出，今天持續進行採檢及檢驗中。

因應頭份確診者足跡，衛生局持續於為恭醫院開設社區採檢站，籲請鄉親倘若涉有確診者足跡重疊者，可於8日下午4時至晚上8時到為恭醫院進行PCR採檢

縣府衛生局並新增新北案確診者足跡涉及頭份市和公館鄉，接觸者已匡列及所涉足的公共場域亦已清消。

縣長徐耀昌呼籲民眾清明假期剛結束，有如有呼吸道不適症狀，可先使用家用快篩，如為陽性應撥打1922或洽衛生局尋求協助，切勿搭乘公共交通工具，相關配合發放公費快篩及疫苗接種，可上衛生局網站查詢，請儘速至各鄉鎮衛生所或合約院所完成疫苗接種，保護自己也保護他人。