AMT 亞太行銷數位轉型聯盟協會(簡稱AMT協會)6日再度公布新版《2022年台灣行銷科技(MarTech)版圖》，今年數位行銷科技工具已突破277個，新增成長幅度高達51%。

AMT協會自去年初發表台灣第一張MarTech版圖，獲得數位轉型中企業的高度關注，成為企業選擇數位轉型工具的最佳參考指南，更促成台灣行銷科技業爆發性成長。今年新版圖六大構面，成長幅度最多為「數據與分析 (Big Data)」類，新增30項共計78項；其次為「社群與關係(PRTech)」類新增21項共計62項；「廣告技術(ADTech)」類新增20項共計43項；「商業與銷售」新增19項、「流程與管理」新增3項、「內容與體驗」新增1項。

MarTech版圖六大構面 成長最高為數據應用、其次為社群關係科技與廣告技術

新增MarTech工具六大構面中發現，數據與分析應用成長率達163%，是成長幅度最高的構面，也是企業數位轉型重要的一環。致力推動大數據預測科學導入品牌經營的AMT協會理事長高端訓博士表示，促成 MarTech 崛起主因是，Facebook 演算法不斷調整、iOS 不再允許 App 無條件追蹤用戶行為、Google 宣告 Cookie 落日條款、IT 人才難尋難留、數位行銷工具訂閱成本降低，加上消費者隱私權抬頭等影響，導致數位廣告成本節節高升，流量紅利時代結束。

高端訓補充說，企業已無法像過去透過大量廣告吸收新客人，第三方數據也無法有效取得，轉向重視第一方顧客及交易數據，開始掌握後台大數據及行為軌跡分析，來大幅提高轉換率，創造銷售高獲利，進一步帶動全面數位轉型。

運用行銷科技MarTech工具 提昇企業數位力、銷售力

AMT協會共同創辦人，從事資訊管理及企業策略行銷顧問長達三十年的智策慧品牌顧問公司執行長陳茂鴻提到，行銷科學與軟體科技早已密不可分，全球軟體業趨向SaaS雲平台發展已白熱化且不可逆，MarTech 擁有 Low Code或 No Code 的特性，未來企業不需過多度仰賴 IT 人員，就能透過自由平台有效的收集、管理、應用數據，將行銷策略擬定與傳播效益，發揮前所未有的準度，讓企業聲譽管理、數位品牌打造達到最佳效果。

AMT協會副理事長暨國際公關協會前理事長吳秀倫指出，今年為行銷數位轉型落地元年，近來隨處可見，大到連鎖量販百貨超商、小到餐飲小吃店等，都開始積極應用LINE OA或APP來經營會員社群關係。而社群關係科技應用，一直是國內外MarTech版圖中占比數量最大的一塊，藉由這些社群聆聽、網紅與影響者行銷、活動事件行銷、顧客推薦行銷、顧客關係管理、對話互動式行銷與聊天機器人新平台，就能把利害關係人溝通管理做得更細膩。

AMT協會共同創辦人暨國際廣告協會理事長黃燕玲也表示，過去企業想知道消費者態度行為有無改變、是不是增加購買，可能需透過市調公司，現在透過客戶標籤與廣告技術平台數據資料，就可輕易洞察顧客行為，精準掌握廣告數據價值。

從ＡＭＴ協會日前發表的台灣第一份企業數位轉型新五力 (DQI, Digital Quotient Index)研究發現，大部分企業都尚未有明確數位轉型藍圖目標，也不知如何推動數位組織並極度欠缺數位人才，對於選擇數位工具也很茫然。故建議轉型中企業可藉外力專家共同協作數位轉型目標藍圖，廣納數位青年，上網充分了解MarTech 版圖的廣告技術、內容與體驗、社群與關係、商業與銷售、數據與分析及流程與管理等六大構面，再對應選擇適合自己的MarTech工具。

AMT Taiwan MarTech Landscape 行銷科技地圖各構面變化數（AMT協會提供）

關於AMT協會

亞太行銷數位轉型聯盟協會(AMT) 。（AMT協會提供）

「亞太行銷數位轉型聯盟協會(簡稱AMT，ASIA-PACIFIC MARTECH TRANSFORMATION ALLIANCE ASSOCIATION) 」為國家數位轉型大聯盟成員，也是台灣第一個由民間發起的企業MarTech數位行銷力促進團體，協會成立宗旨主要在推動產業數位化，並專注於中小企業在行銷上的數位轉型。

1. 會員組成：

現任會長為前王品總經理／台灣第一個旅美大數據博士高端訓教授，副會長包含國際公關協會前理事長／智策慧品牌顧問公司董事總經理吳秀倫，以及台灣品牌策略管理領袖陳茂鴻、國際廣告協會理事長/堯智科技管理顧問公司董事長黃燕玲等人。目前會員包含王品集團、50嵐、飛利浦、白蘭氏、NUSKIN、麥味登、ELLE、安永鮮物、中華郵政、台灣電力公司、阿瘦、中華電信、媽媽餵、成真咖啡、統一證券、LINE、Adobe、SAS、尼爾森等約近300位已數位化企業，以及部份法人、行銷科技業者與社會影響力人士所組成。

企業主加入目的在共創共學，如何提供來自數位世界的客戶體驗服務，亞洲各大學加入目的主要是要對接解決產學落差行銷科技數位人才荒問題，法人與新一代SaaS雲端的MarTech行銷科技服務商加入主要是行銷數位轉型重要資源支持者。

2. 使命任務：

因應全球疫情，促成遠距工作，全民上網消費，成為新常態。企業復工，面對的再也不是以前熟悉的世界，深於B2C企業與數位科技，存在著巨大的落差，尤其是領導者的「思維」、數位的「人才」，以及行銷的「科技」，已經無法滿足消費者的需求，商業模式改變的趨勢！推動AMT（Asia-Pacific Martech Transformation Alliance Association）的成立，希望結合亞太區的人才及資源，從數位科技，尤其是面對消費端的行銷科技（MarTech）的辨識、確認、推廣、應用，協助B2C企業培訓數位轉型人才，克服企業數位落差，對接行銷科技廠商，導入行銷工具應用，幫助企業建立傑出品牌，從1.0加速轉型到4.0商業運作！

AMT 2021年1月21日成立大會當天行政院政務委員唐鳳致詞表示，數位轉型要成功必須要跨部門相互合作也就是所謂的4P(People、Public、Private、Partnership)，唯有透過快速有效的迭代，來提供即時又有效地服務，在過程中考慮數位落差，因不是每個人都可在第一時間取用最新數位服務資源技術或心理準備。所以，像AMT由民間自主發起的組織就格外重要，不僅能在企業之間形成聚落，還可以產生綜效，成為促進跨界、跨領域、跨場域、跨世代相向對話，凝聚共識的最佳的組織者。

AMT協會為國家數位轉型大聯盟成員，目標在推動數位行銷科技基礎模型，建構數位平台生態系，為台灣產業在行銷數位轉型的布局帶來許多養分。

本會之任務如下，並依相關法令規定推動及執行：

● 在人工智能(AI)大數據時代，扮演平台的角色，讓行銷科技業者可認識B2C的企業，同時讓業者的產品及工具有更多曝光及學習的機會。

● 對接台灣行銷科技資源與B2C企業，期能協助以行銷科技帶動台灣產業數位轉型，建立成功品牌，鏈接亞太市場。

● 長期扮演引進亞太地區行銷資源，對接國際市場。