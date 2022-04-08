葡萄牙石油和天然氣公司Galp周四表示，歐盟想要在今年底前大幅削減俄羅斯天然氣進口，同時又要拉高天然氣儲量，這將是一個非常艱鉅的任務。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟宣布要在年底前砍去俄羅斯天然氣進口依賴的3分之2，方法是增加其它國家的進口、擴展再生能源發展。

歐盟也表示，要將天然氣的庫存提高到80%的水準。

Galp執行長Andy Brown說，現在俄羅斯天然氣仍繼續流入歐洲，很難想像歐洲在增加庫存的同時，又要減少對俄輸入依賴。歐盟國家可以在未來減少對俄依賴，但是必須與亞洲國家競爭供應，這將在一段時間內讓天然氣價格維持在高檔。

歐盟領導人在兩周前支持了歐洲各國聯合購買天然氣以支撐供應的建議，但是沒有對天然氣價格施加上限限制。

Brown說，歐洲應該把精力放在加速液化天然氣(LNG)計畫，以及實現天然氣供應多元化，例如為奈及利亞的LNG供應商提供更多保障。

Brown也認為，天然氣是一種國際交易的大宗商品，在國際價格上沒有「上限」這種事。然而伊比利亞半島國家仍試圖將電力發電廠使用的天然氣價格與一般天然氣價格脫鉤，Brown認為是「有價值」的想法。