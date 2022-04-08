每年農曆3月，全台灣掀起「追女神」風潮，慶祝媽祖聖誕千秋，大甲媽遶境將在今晚(4/8)11點起駕，進行為期9天8夜的遶境行程。有巢氏房屋依據內政部實價登錄，盤點北、中、南12個具代表性的媽祖廟，觀察近一年周邊1公里內、屋齡2年以上的中古屋交易量及房價變化，以「台南大天后宮」周邊住宅交易量最亮眼，交易量達534件居冠，其次是「板橋慈惠宮」的528件，第三名為「松山慈祐宮」，以506件的成交量緊跟在後。

觀察其房價，發現各大媽祖廟周邊平均單價幾乎均高於行政區單價，打破宮廟被視為「嫌惡設施」、價格往往低於區域行情的迷思。永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，對民眾來說，只要生活機能佳、交通便利、價格合理，鄰近媽祖廟與否似乎並不影響購屋意願。值得一提的是，「松山慈祐宮」與松山區均價的價差較大，主因是去年松山區內有多筆高單價豪宅成交，像是「華固名鑄」、「松菸墨香」、「琢賦」等，拉升區域住宅單價。

台灣第一座官建媽祖廟「台南大天后宮」，周邊房市更是熱絡，以534件的成交量排名第一，住宅均價為21.1萬元。永慶不動產台南大同加盟店店長林宏隆說明，媽祖廟所屬的中西區，過去曾是台灣行政中心，鄰近知名古蹟如赤崁樓，還有鴨母寮市場、永樂市場、神農街、林百貨等景點，生活機能便利、發展成熟，房市詢問度一直都相當高。當地中古屋一有釋出且價格合理，往往都頗為搶手，其中數量最多的中古透天厝，屋齡偏高、約在40~50年，總價800~1200萬元左右，通常客戶買下之後都會花一筆錢重新整修，除了自住買盤穩外，也有開小吃店、文創商店、民宿等置產需求，促使交易量多。

交易量排名二、三名的是新北市板橋區「板橋慈惠宮」和台北市松山區「松山慈祐宮」，住宅均價分別為47.8萬、69.8萬。有巢氏房屋板橋巨蛋加盟店店東黃光偉指出，在購屋選擇上，屋齡40至50年的公寓占多數，單價約在30到40萬元區間，若是新成屋部分，則是站上6字頭。