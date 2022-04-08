42歲女星湯唯因出演電影《色戒》一脫成名，卻也因為拍攝尺度太大遭到封殺，連李安都曾嘆：「她能不能嫁人看福分了！」所幸2014年她閃嫁電影《晚秋》的導演金泰勇，兩人育有一女，然而他們當初結婚時卻因為國籍碰上狀況，也因為湯唯的高情商迎刃而解。近日她登上雜誌封面，性感身材電暈一票粉絲。

湯唯日前拍攝陸版VOGUE的封面，拍攝風格不一的照片，在一組黑白照片中，湯唯真空上陣，上身只穿了白色的西裝外套，精緻五官面對鏡頭，另一張照片則是她躺在沙發上，目光直擊鏡頭，傳達出女性溫柔自信的力量。另一組照片中，她穿著黑色連身緊身裙站在樓梯上，婀娜的剪影投向牆面，湯唯的身材引起注意，腰部纖細沒有贅肉，簡直就是螞蟻腰，臀部翹挺，緊身裙將湯唯的完美身材勾勒的淋漓盡致。

另一張圖湯唯正對著鏡頭，表情堅定，魚尾造型的裙襬使她盡顯成熟女人的優雅風情，她脖子上的項鍊看上去十分名貴，幾乎比她的嘴唇還要大，成為畫面中最吸睛的點綴。雜誌釋出的拍攝影片中，湯唯手拿著方塊大小的鑽戒，穿著粉色的深U花裙子，呈現浪漫氛圍，她舉起電話話筒似乎要聯絡某人，時而在房間內遊蕩，光是拍攝畫面就像是演了一部電影。

有粉絲在底下留言「湯湯的表現力、爆發力一流」、「湯湯一個簡單的側臉鏡頭，美到哭泣」、「隨便截圖就是電影劇照」、「油畫女子」、「電影我就服湯唯」、「好有質感和氛圍感」、「這個女人還是這麼迷人」、「動態的湯唯更美」