苗栗縣政府獲金擘獎7項獎項，是本屆最大贏家。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

由財政部主辦、有促參界奧斯卡之稱的「金擘獎」，日前揭曉，苗栗縣政府文觀局推動的「苗栗縣舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運轉移案」共囊括4獎項；縣府水利處舉辦的「促進民間參與苗栗縣竹南頭份污水下水道系統建設之興建營運移轉計畫」獲得3獎項，縣府在全部28獎項中共獲7項大獎，堪稱是第19屆金擘獎最大贏家。

縣府指出，「舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運移轉案」是由文觀局主辦，由民間祺峰休閒事業有限公司自行提案，成功利用閒置軌道，結合全國首創低碳鐵道自行車，提供文化體驗教育，落實文資保存維護、活化再利用，並行銷地方特色，勇奪民間團隊獎特優獎的最高殊榮及公益獎。縣府也榮獲政府團隊獎優等獎及創新獎，共囊括四項大獎，也是本屆最受矚目案件；

另外，「苗栗縣竹南頭份汙水下水道系統建設之興建營運移轉案」由水利處主辦，工程內容為收集竹南頭份都市計畫區及高速公路頭份交流道附近特定區兩區域的民生汙水，經回收處理後，再排流進台灣海峽，有效處理生活汙水，改善住家生活環境，淨化河川水體水質，恢復河川溪流生態，縣府以及民間國洋環境科技股份有限公司，也榮獲政府團隊獎佳獎、民間團隊獎優等獎及公益獎等3項大獎。

第19屆金擘獎於4月7日在高雄展覽館舉行頒獎典禮，苗栗縣政府由副縣長鄧桂菊率領水利處長楊明鐃、文化觀光局長林彥甫等，以及祺峰公司、國洋環境科技公司等出席。

鄧桂菊受獎時表示，這次得獎之一的污水下水道系統建設，是看不見的隱形工程，感謝第一線同仁的付出、縣民的忍耐，才有今天的甜美的果實；另一案的舊山線鐵道案，透過創新、求變思考，打造全國首創鐵道自行車，活化既有文化資產，成功為本縣觀光帶來新紀元，在疫情當道下，業者配合防疫指引，仍可交出一張亮眼成績單。並非常感謝支持兩案推動不留餘力的立委陳超明、徐志榮以及竹南鎮長方進興、頭份市長羅雪珠、三義鄉長呂明忠等全力協助。