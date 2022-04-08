隨著行動裝置普及，不少人習慣使用Google地圖找路，或是透過街景功能查看道路實景，但也經常帶來意想不到的發現。日前有外國網友Google街景時赫然發現，在葡萄牙一處名叫Ponte de Lima的小鎮一處鄉間小徑，竟然出現一對男女「野外狂戰」的激情畫面，透過街景圖完全一覽無遺，引起廣大國外網友熱議。

葡萄牙Ponte de Lima小鎮內的鄉間小徑，竟被Google拍下男女躺引擎蓋半裸野戰，激情座標曝光。（截自Google街景圖）

根據網路論壇 Reddit 網友發現，只要在Google街景地圖輸入「41°46′43.5″N 8°33′35.6″W」衛星座標，切換到街景模式後，就能隔空現場直擊「無碼高清晰」野戰畫面。

根據街景圖，有一對男女在一處鄉間小徑的空曠處，將汽車停放在小徑旁，然後女方躺在引擎蓋上，男生則直接站著在路邊激戰，未料可能當時Google街景車也剛好經過，剛好將這場野外大戰全都錄，畫面曝光後在國外網路論壇引發網友瘋狂搜尋。

不過細看街景圖標註時間，實際上2021年7月在葡萄牙該處小鎮拍攝到，兩位男女主角的面貌也已經遭模糊化。

不過Google街景地圖近年來似乎已成了不少網友喜愛窺看私人隱私的工具，過去就出現不少穿著清涼辣妹，或是在家自慰，甚至裸身男女的各種光怪陸離照片，當然有有人意外找到過世的親人，但不得不說，在時代與科技的進步下，隱私權似乎也嚴重遭到挑戰。