2022年第一航海人員測驗8日上午在交通部航港局舉行榜示，本次測驗共有630人報名、全程到考人數546人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數計135人，合格率為24.73％。

王相智畢業於國立高雄科技大學航運技術系，在2018年通過航海人員測驗後，選擇以環島油輪為主的中油開啟實習船員生涯；雖說是環島油輪，但在中油工作期間也有機會到南美、東北亞等地載運石油。

實習結束後，王相智選擇到國際海洋集團的離岸風電船上工作，他認為「離岸風電產業」是近年在全球快速崛起的新興產業，臺灣未曾有過在海上蓋風場的經驗，覺得很有發展機會，因此選擇投入這個新興產業。他說在風電船跟一般商船最大的差別是風電船在船時間較短，排休時間也較固定，雖然薪水可能不能跟一般商船比，但是可以兼顧工作跟家庭。

隨著離岸風場建置開發能見度越來越高，風場需要越來越多風電船支援工程施工，目前王相智在平台支援船（Platform supply vessel，PSV）-太平洋犀鳥號（Pacific Hornbill）上擔任二副，除了努力學習船上工作外，工作之餘也可以跟船上的外國技師學習離岸風機建置的新技術。此外，他也積極參加公司安排的專業技術培訓課程，現在已經通過船舶動態定位系統（Dynamic Positioning，DP）第一階段訓練，繼續累積經驗希望可以順利取得DP的專業證照。

王相智坦言英文能力在船員職場是相當重要的一環，因為在學校時航海英文老師很嚴格，所以對這一個科目也特別紮實跟用心學習，王相智也提醒有志從事海運相關工作的朋友，要提早儲備自己的英文能力讓自己在未來的職場上能更具競爭力。

航港局表示，應考人可利用第二代航港單一窗口服務平臺MTNet 2.0查詢榜單及登入帳號密碼列印成績通知單。如欲複查成績，應在榜示之次日起10日（9日至18日），登入第二代航港單一窗口服務平臺MTNet 2.0 「航海人員測驗管理子系統」內之「線上申請作業」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請即可。

2022年度第二次航海人員測驗將於5月28至29日舉行、採網路報名，報名時間自4月9日0時起至18日下午5時止。