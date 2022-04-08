曾獲20年資深優良教師的台南市國小張姓老師，被控於2017年至2018年間，對任職小學的1名女學生，以擦乳液為由，撫摸女童下體、親嘴，犯案10次，經依強制猥褻罪判刑4年10月確定後，被害人也對學校提起國家賠償之訴，經台南地方法院判賠被害人85萬元、父母各30萬元，合計145萬元。此案仍可上訴。

當初揭發張姓狼師惡行的人本基金會除呼籲台南市政府，承擔責任、放棄上訴，不要在受害人的傷口上撒鹽外，也要求對失職者求償，不能由全民埋單。人本還認為，由於張師被判刑確定後，並未報到服刑，目前雖遭檢方通緝，但已造成家長恐慌，警方應加強人力追捕到案。

市府教育局回應表示，針對此案國賠一審結果，將尊重司法判決，但因目前尚未收受判決書，待收受後會立即與市府法制單位等研議後續的適切作為，以充分保障被害人的權益。

檢方起訴指出，張師涉嫌於2017年至2018年間，對10名國小女學生，以撫摸下體、親吻臉頰、嘴巴等方式強制猥褻，但一審、二審均僅認定，張師對1名9歲女童10次強制猥褻罪，各處刑3年8個月，應執行刑4年10個月後，最高法院日前駁回上訴，全案確定。

事後，被害女童及雙親，除對張師提起刑事附帶民事損害賠償，合計求償500萬元，經台南高分院判賠145萬元外，也對失職的學校提起國家賠償之訴。

此案爆發後，監察院曾介入調查發現，張師任教長達20多年，涉犯性侵或性騷擾32件、受害人數多達31人；不當體罰9件、受害29名學生，還違法在家裡補習，多名校長、老師等教職人員雖知情，卻未依法通報或延遲通報與處理。經提案通過糾正台南市政府教育局及張師曾任教的2所國小後，市府也已於去年底完成調查程序後，針對退休校長在內的教職人員17人分別被記大過不等行政處分，另有3人因已退休並超過懲處時效，重行改核當年度考績，並追回考績獎金。