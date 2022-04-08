近日美國多州接連傳出禽流感疫情，國內無法進口，恐怕會影響白肉雞供需及物價，農委會近日找進口業者、雞農等討論，會中釋出要採「專案進口」的方式，但引發國內雞農不滿，農委會副主委黃金城今天強調，「不會修改檢疫規定」，目前美國禽流感疫情已漸穩定，我國的白肉雞供應及凍存的量可以至6月底沒問題，但如果美國雞肉無法進口，恐怕就會面臨供應不足。

據悉，農委會防檢局近日接連召開會議討論此事，今天也召開產官學座談會討論，聆聽各界意見並充分溝通，以採取妥適因應措施，強化防疫把關與兼顧糧食安全。

目前美國已有超過24州傳出禽流感疫情，原本依我國「家禽肉類之輸入檢疫條件」規定，輸出地區於生鮮肉類來源禽隻屠宰前至少90天未發生高病原性家禽流行性感冒，但近日已修正成從本月20日起只要28天未發生高病原性家禽流行性感冒、新城病及 H5、H7亞型低病原性家禽流行性感冒病例就符合規定。

「目前仍在討論中」，黃金城說，但由於我國白肉雞進口占消費量約3成，就算再提高我國白肉雞產量也難補，加上美國進口白肉雞多為雞腿肉，目前已協助業者，預估目前凍存的肉到6月底沒有問題，但如果仍無法進口，恐怕就會面臨供應不足。

黃金城預估，美國禽流感疫情主要為候鳥引起，隨著天氣好轉、候鳥北返，預估禽流感疫情會好轉，預估5月底目前的疫區州別成為非疫區，進口就不會有問題。

農委會表示，全球H5N1禽流感來勢洶洶，歐洲、亞洲、北美洲均陸續傳出疫情，為保障境內農畜生產環境安全，對於美國及加拿大等我國禽肉供應國，農委會持續維持現行以兩國的州、省為管制單位，禁止其禽流感發生地區的禽肉輸台，以阻絕疫情於境外。

農委會說，但為因應新冠疫情下國際海運塞港缺櫃以及禽流感疫情影響產生的進口禽肉缺口，於防疫安全為前提下，農委會持續參考國際規範與科學證據進行專業評估。農委會說明，將儘快召開產官學座談會，聆聽各界意見並充分溝通，以採取妥適因應措施，強化防疫把關與兼顧糧食安全。