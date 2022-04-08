上周清明連假前夕，東南水泥廠因拆除儲槽施工不當，壓倒台電高壓電塔，造成雙鐵停駛，11.4萬人返鄉受影響。民眾黨立法院黨團痛批，去年太魯閣事故就是因為工程施工管理不當導致，剛滿一周年又發生重大工安意外，政府卻只顧著求償，呼籲建立公安揭露機制、吹哨者揭弊、賠償保險機制及政府強化工安管理跟監察。

民眾黨立委高虹安指出，上周五東南水泥拆除儲槽，沒有按照原定作業造成倒塌意外，造成雙鐵因停電而停駛，交通部提出8000萬求償，高雄市政府直到事故隔天啟動專案稽查，如果高雄市政府提前稽查，發現業者沒按照計畫執行拆除，就可避免意外，高雄市政府勞動稽查、職安稽查沒落實，也是整體事件幫兇。

高虹安質疑，雙鐵沿線工程缺乏控管機制，政府有義務從法規以及制度面重新檢討，改善過去的審查機制與工地施工的查核制度。

民眾黨立委賴香伶呼籲，無論職安署或各地方勞檢處，都應以加強勞檢或是整合資源的方式，持續督促雇主落實教育訓練，確保在未經安全評估及呈報下不會變更施作，不僅能避免職災發生，更是維護公共安全及權益。

針對國內公安提升，民眾黨立委張其祿建議，政府對於工地事故求償之標準及保險制度要求都須再提高，並建立「工安揭露機制」，落實資訊公開，確實揭露不肖廠商，也應建立「吹哨者揭弊機制」，在高風險存在時、事故發生前，讓揭弊者檢舉；此外，政府應強化工安管理監管機制，善用公共工程資料庫及公權力，確實強化各項公共工程之工安管理，而非事故發生後屢將責任推給承包商。