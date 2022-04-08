十銓(4967)公布3月營收6.55億元，月增40.93%、年增7.55%，SI/B2B營收持續擴大；2022年1~3月合併營收17.05億元，年減10.90%、季減15.03%。

十銓近日股價多在36元附近游走，周五小跌0.14%報36.8元。外資仍連5日買超240張。

十銓3月整體銷量年增17%，其中，電競產品線成長20%，先前受缺料、塞港等狀況部份遞延的訂單也陸續交付。另外，隨5G、AI、元宇宙等領域快速發展，拉升行動、伺服器領域儲存需求，十銓積極投入研發、強化SI/工控技術，相繼推出工業級DDR5產品，以滿足多元領域的高階創新應用。

歷經鎧俠與威騰原物料汙染事件、俄烏戰爭及通膨衝擊，再加上疫情、長短料問題未解，整體NB、PC終端消費性需求減弱，使得PC OEM訂單備貨相對保守，面對市場種種不確定因素，十銓仍看好商務、電競PC市場的延續性，將持續觀察後續供需變化。

進入2022第二季，雖PC與手機需求弱，但美光仍看旺資料中心、伺服器對NAND Flash的需求持續擴大，鎧俠亦投資大量資金在日本設廠擴大3D NAND產能，看好需求每年30%成長。十銓SSD的品牌及電競系列產品銷售與市佔同步擴大中，可望成為集團下半年營運的主要成長動能。

因應本土疫情持續升溫，十銓落實防疫自動將防疫升級，定期實施廠辦快篩，且動態調整分流分組計畫及居家辦公措施，以保障全體員工健康安全，攜手同仁同度過疫情難關。十銓科技多年來全球布局的腳步，在因應俄烏衝突、大陸封城清零政策等地緣政治、疫情及經濟波動風險，發揮了良好的效果，現階段公司整體營運皆不受影響正常運作。