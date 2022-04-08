獅子山籍貨輪澎湖海域漂流 6名韓籍船員失蹤 海巡尋獲2遺體/海巡署提供。

獅子山籍共和國「KYOTO」貨輪4月7日6時25分於澎湖烏崁漁港外0.7浬發出遇險信號，有6名韓籍船員失聯，海巡署接獲台北任務管制中心通報後，立即開設應變中心，指揮金馬澎分署派遣線上巡邏艇火速救援，上午11時25分許在附近海域發現2具遺體，遺體運回馬公漁港後，透過所屬公司總經理確認，確實為韓國船員無誤。

獅子山籍貨輪澎湖海域漂流， 6名韓籍船員失蹤，海巡尋獲2遺體。(海巡署提供)

海巡署表示，今(8)日上午11時25分10071艇於澎湖里正角東北方4浬海面發現2具大體，身分尚待辨識。截至今(8)日 12時止，現場海域由海巡署「屏東艦」、10038、10059、10071、10087等1艦4艇持續搜救，另調派空偵機3架次持續搜救中。

獅子山籍貨輪澎湖海域漂流， 6名韓籍船員失蹤，海巡尋獲2遺體。(海巡署提供)

獅子山籍貨輪澎湖海域漂流， 6名韓籍船員失蹤，海巡尋獲2遺體。(海巡署提供)

但這起海難事故也意外引發另一起空難。韓國警察廳派往台灣搜救的直升機，起飛後在韓國最南端的馬拉島附近海域墜毀，造成兩名飛行員死亡，另一人失踪。

海巡署線上巡邏艇在上午抵達現場後，發現「KYOTO」貨輪漂流，經以無線電聯繫未獲回應，研判K船可能無動力航行。另追查發現尚有1艘動力推船「KYOTO 1」失聯，船上有6名南韓籍船員，經通報國搜中心轉韓國搜救中心協助聯繫K輪船東獲覆，均無法聯繫上船上6名韓國籍船員，即啟動岸海空擴大搜救。

據了解，海巡署也在昨(7)日協調交通部航港局調度拖船「瑞格輪」(Salvage Rigger)前往現場海域，並於今(8)日上午6時27分於東吉嶼近岸1.2浬，順利登上「KYOTO」貨輪完成繫纜，目前正拖往高雄港，預訂今日18時抵達。