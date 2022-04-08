金鐘獎常客鍾欣凌，近日參與好友郭彥均主持的緯來美食外景節目《大胃王來了！》， 開心表示自己平常就很喜歡看大胃王節目，直呼「可以一直吃東西真的太棒了，其他節目都要顧形象還怕卡牙縫，上《大胃王來了！》不只要大口吃還可以吃很多」，她也笑說自己為了上節目，還故意不吃早餐。郭彥均開心表示：「她真的友情相挺，我一約她馬上來，這是我們節目與金鐘最接近的一次。」節目首站吃早餐就享用M9和牛漢堡，讓鍾欣再次凌興奮表示：「這是我錄過最爽的節目。」

主持人郭彥均帶領好友鍾欣凌及大胃女王艾嘉、邵阿咩、張語昕，前往新北市發掘在地美食，第1站早餐就享用四層16盎司M9和牛漢堡，大胃女王們才七分鐘就完食，毫無飽足感，讓吃正常分量的鍾欣凌驚訝表示：「我已經超過五分飽了。」一群人緊接著前往挑戰12人份的海鮮蒸籠，新鮮直送的龍蝦、干貝、三點蟹等等讓才剛吃飽的鍾欣凌又忍不住大啖一番！最後由大胃女王們輕鬆掃光整桌海鮮，鍾欣凌表示：「我已經飽到在放空了。」

節目最後不忘品嘗甜點，隱藏在巷弄間的小店，主廚老闆來頭可不小，八年藍帶學院學成歸來，每個甜點都像藝術品，一顆3公分的巧克力要花上三天的製程，充滿層次的口感也讓鍾欣凌驚豔：「這個甜點好有誠意！」一整天吃下來大家收穫滿滿，鍾欣凌也分享：「希望下次可以帶一家老小來，吃一餐飽七天！」更多精彩內容本週日(4／10)晚間8點緯來綜合26台《大胃王來了！》。