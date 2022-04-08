印度央行貨幣政策委員會8日（周五）一如市場預期，將關鍵放款利率維持在歷史低點，期盼在通膨因烏俄戰爭而加劇之際，繼續支撐經濟成長動能。

貨幣政策委員會將放款利率、也就是附買回利率（repo rate）持平在4％，附賣回利率（reverse repo rate）、也就是關鍵借貸利率維持在3.35％。

但該央行也表示，將恢復流動性調整機制（liquidity adjustment facility）寬度至50個基點，這被視為是從超寬鬆貨幣政策撤離的第一步。