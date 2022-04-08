今天大聯盟全新賽季正式展開，除了我國好手張育成外，不少亞洲球員都有上場，如大谷翔平、鈴木誠也、筒香嘉智、朴孝俊等人，而大家在關注他們之時恐怕都忽略教士混血強投達比修有，今天他在對上響尾蛇的比賽先發投球，繳出6局無安打無失分驚人成績，諷刺的是他最後竟沒拿下勝投。

達比修有去年僅拿下8勝11敗，自責分率4.22，但教士仍將開幕戰先發大任交給他，相信教練團還是期待他飆出「七彩變化球」。而此戰他完全投出頂級水準，總計投6局無安打無失分，有3次三振、4次保送，最快球速達97.1英哩。下場後教士取得2：0領先，眼看他生涯80勝要到手，結果牛棚卻在9局下被海灌4分。

達比修有雖然三振不多，另外還投出4次保送，但仍用大心臟多次化解危機，1、4、6局都是在投出保送後成功抓到第3個出局數，可見壘上有人時他並沒有受到影響，也成今天沒有被擊出任何安打的關鍵。這場比賽他使用了切球、四縫線快速直球、一般曲球、彈指曲球、滑球、指叉球多種球路對付打者，使用最多的仍是四縫線快速直球。

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而接替他的提姆希爾(Tim Hill)0.2局無失分、皮爾斯強森(Pierce Johnson)1.1局無失分，這時派出前日職阪神虎終結者蘇亞雷斯(Robert Suarez)，沒想到他提油桶上場，1個出局數都沒抓到就連丟3次保送塞滿壘包，接著換上史塔曼(Craig Stammen)更慘，立刻丟出暴投掉1分，然後被敲再見3分炮，以2：4遭逆轉，達比修有勝投也石沉大海。