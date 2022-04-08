台股在周四大跌343點後回神，加權指數周五開盤小漲31.77點，在航運股等傳產族群領軍下量縮反彈逾百點，尾盤在金融股及台積電(2330)轉強助攻下，一度大漲138.06點至17316.69點，終場維持逾百點漲幅。

終場加權指數上漲105.91點或0.62％、收於17284.54點，成交量萎縮至2456.65億元。本周下跌341.05點或1.93％，周線由紅翻黑。櫃買指數終場上漲1.02點或0.49％、收於211.27點，成交量萎縮至659.03億元。本周下跌5.28點或2.44％，周線同步翻黑。

盤面類股以鋼鐵股及化工股勁揚近4％、3.7％領攻，電器電纜及鋼鐵股漲逾2.3％、近2％居次，金融股尾盤漲勢擴大、最終上漲近1.3％，玻陶股上漲1.7％、汽車與其他股齊揚逾1％。電子股終場上漲0.12％，但半導體則小跌0.03％，與下跌0.3％的資訊服務股同步偏弱。

權值股中以長榮(2603)及陽明(2609)分別大漲5.45％、4.2％領銜上攻，玉山金(2884)勁揚3.26％居次，合庫金(5880)及中鋼(2002)分別上漲1.66％及1.03％。台積電尾盤轉強、上漲0.18％，鴻海(2317)及聯電(2303)持平，聯發科(2454)跌近1.2％明顯偏弱。

群益投顧認為，台股今日開高後在非電族群衝鋒下持穩盤上，尾盤隨電子族群回穩拉升，以上影線紅K作收、但成交量縮至2500億元以下。雖然指數順利收漲，但未達3日均線，尚無法確認波段低點是否已現，技術面而言只能算是跌深反彈修正乖離，操作建議暫以搶短心態因應。