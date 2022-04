櫃買中心首次參加亞洲永續報告獎(Asia Sustainability Reporting Awards, ASRA)評選,即榮獲「亞洲最佳永續報告獎(公部門)」(Asia's Best Sustainability Report, Public Sector)金獎、「亞洲最佳利害關係人報告獎」(Asia's Best Stakeholder Reporting)金獎及「亞洲最佳永續報告獎(執行長的信)」(Asia's Best Sustainability Report, CEO Letter)銀獎等3大獎項,自亞洲地區眾多參賽者中脫穎而出。

另亦入圍「亞洲最佳環境影響力報告」(Asia's Best Environmental Impact Reporting)、「亞洲最佳SDG報告」(Asia's Best SDG Reporting)及「亞洲最佳重大議題分析」(Asia's Best Materiality Reporting)3獎項,顯示櫃買中心永續報告書內容嚴謹,深獲國際肯定。

亞洲永續報告獎係由新加坡CSR Works International永續諮詢顧問公司自2015年起舉辦,為亞洲地區最重要的永續報告獎項之一。本屆為第7屆,評審團成員有來自國際非營利組織、學術界、產業界、媒體及永續諮詢行業的12位永續專家,經過三輪的獨立評選,選出亞洲標竿企業或機構所出版的最優質永續報告書。本屆計有來自亞洲地區14個國家、585件參賽申請,最終由主辦單位於4月4日假新加坡舉辦的線上頒獎典禮頒布17個獎項之金銀銅獎予30位得獎者。

櫃買中心自2018年起逐年發表永續報告書,並取具第三方確信報告,2020年永續報告書更採用SASB準則進行指標揭露,呈現櫃買中心持續配合主管機關政策,透過交易所的角色,促使掛牌公司與中介機構落實推動ESG永續發展,並積極發展永續金融商品,充分發揮與政府、企業、投資人、中介機構及員工等相關利害關係人間之溝通議合功能,讓國際評審委員們印象深刻,因此頒予「亞洲最佳永續報告獎(公部門)」金獎、及「亞洲最佳利害關係人報告獎」 金獎兩項殊榮,表達對櫃買中心的最高肯定。

另就本屆首次增加的「執行長的信」(CEO Letter)獎項,線上頒獎典禮時評審群更多所評述,特別強調機構或企業執行長的信是整本永續報告書的精髓,不僅要有別於年報中致股東信或首長對外的公關信,更要能在二至三頁的有限文字裡,展現出企業高層投入永續發展的誠意決心與前瞻企圖,讓利害關係人除了瞭解既有的成就外,也能明瞭這家公司或機構對未來的策略與承諾,這正是櫃買中心永續報告書中「首長的話」能在首度頒發的「亞洲最佳永續報告獎(執行長的信)」獲得國際評審群青睞、榮獲銀獎的主要原因。

櫃買中心表示,未來將持續配合主管機關推動公司治理及永續發展,此次獲獎是所有利害關係人與市場參與者的共同榮耀,也期待能為企業發揮示範效果,一同驅動資本市場永續發展。