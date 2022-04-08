台東南迴新地標「南迴驛」已完工，最快暑假試營運。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東南迴新地標「南迴驛」已完工，最快暑假試營運。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府投入3.1億元的南迴驛工程硬體部分日前完工，包含賣場、景觀餐廳、觀景平台及停車空間等，並點交給南仁湖企業裝修，最快暑假開始試營運，未來將成為串聯產業、推動在地慢經濟產業的重要平台，也讓行經南迴地區的旅客有個休憩的好場所。

隨著台9線道路改善工程啟用、草埔隧道開通，南向旅客到訪台東便捷許多。台東縣長饒慶鈴與南迴地區議員、大武與達仁兩鄉鄉長、代表會、村長等地方人士8日一同前往視察。

饒慶鈴說，南迴驛提供休憩及旅服設施，至少已有台東在地業者10家進駐，期盼扶植連結在地產業，藉此帶動地方發展。

縣府表示，縣府積極向中央爭取並投入經費，總計約3.1億元辦理南迴驛工程建設、周邊景觀及停車空間改善、以及漁港景觀改善等，主體建築工程於今年3月30日竣工。

南迴驛園區廣闊，將提供560坪賣場、景觀餐廳、海景咖啡廳、洗手間、觀景平台等設施，充足腹地規畫有32輛自行車停車空間，並可同時停放78輛機車、112輛小客車、17輛大客車停車位，同時預先留設電動汽車充電設施線路及基座，以因應多元交通方式；旅遊服務中心則由在地大武鄉公所協助運營。

縣府表示，因應水岸景觀，南迴驛擁有特殊新穎的曲線造型，將成為台東縣南境門戶以及台九線新地標。此外，也持續推動南迴地方發展，除了歷年的南迴藝術季，另積極推展部落旅遊及食尚，帶領旅客深入體驗原民文化，也發展農村深度旅遊，建立南迴農遊品牌。

此外，大武鄉衛生所暨南迴緊急醫療照護中心也在2020年啟用，為當地鄉親健康及遊客的緊急醫療照護把關。