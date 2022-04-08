各地香客隨著晚上起駕的時間越來越近，紛紛搭乘火車到大甲火車站再步行到鎮瀾宮。(陳世宗攝)

大甲媽祖將於今天晚上起駕，因新冠肺炎本土疫情持續延燒！市長盧秀燕今天特地到大甲火車站視察環保局，設置的鞋底消毒設施使用情形及車站採行相關防疫作為。盧秀燕強調，面對瞬息萬變的疫情絕對不能鬆懈，呼籲每位到台中的信眾落實各項防疫措施，讓遶境活動平安順利。

盧秀燕指出，今日實地視察大甲火車站設置的鞋底消毒毯，搭配5055簡易消毒水，讓參加遶境活動的信眾及旅客除了消毒鞋底，還可同時消毒行李箱、手推車及輪椅的輪胎，降低病毒沾附鞋底、輪底的傳播機會。

環保局表示，為避免疫情擴散，防疫消毒大隊於遶境活動前1日，鎖定交通場站、廟宇等人潮密集場域的戶外公共環境執行強力清消，並針對遶境信眾頻繁進出的沿線火車站出站口設置鞋底消毒毯，全力降低病毒傳播風險。沿線區公所同步動員逾3000名環保志工，內外夾攻阻斷病毒傳播鏈。

環保局長陳宏益強調，因12歲以下學生未打疫苗，12到17歲學生則未打第三劑，防疫力較弱；為避免校園發生群聚感染事件，站在保護師生立場，環保局自今日起連續2天，特別將高中以下學校外圍列入本次清消重點，全力圍堵疫情擴散。