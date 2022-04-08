人在江湖飄，哪能沒有高人共過招。高顏值武俠隨心放置手遊《放肆武林》，自從發布即將推出的消息，引起眾多喜愛武俠風格的玩家們熱烈的討論。能在輕鬆快意的江湖世界裡自由闖蕩，並與武林中的百大門派高手放肆過招，確實令人興奮與期待！今日遊戲官方又緊接著公布好消息，香港知名動作武俠影星「元秋」和「林子聰」將化身為放肆江湖中的武林掌舵與江湖遊俠，幫助各位大俠們一路過關斬將，劍指武林之巔！

極放肆江湖雙俠 超寫意武林呈現

本次《放肆武林》精挑細選的兩位代言人「元秋」以及「林子聰」，可以說是來頭不小，他們演出過眾多的影視作品，打造出不少膾炙人口的角色。「元秋」在經典武俠派電影【功夫】中出演包租婆，其獅吼功讓人印象深刻，其本身也是習武之人，與武俠有著不解之緣；「林子聰」的肥仔聰形象，更是在許多電影中深入人心，其中最讓人難忘的，莫過於【少林足球】中的六師弟「輕功水上漂」了！

而他們兩位在過往的演出中所呈現的俠客氣質，與《放肆武林》遊戲中強調的輕鬆放置、快意江湖特色不謀而合。本次因為遊戲代言，兩位在多年後重聚一堂，對於喜愛他們作品的玩家們來說，可說是滿滿的回憶啊！

武林掌舵元秋魄力十足，江湖遊俠林子聰搞怪不羈。

武林掌舵元秋魄力十足，江湖遊俠林子聰搞怪不羈。

滿滿港漫風海報設計 趣味喜劇廣告出爐

在邀請兩位代言人參與遊戲之際，《放肆武林》也馬不停蹄的製作最能符合遊戲風格，並展現兩位代言人俠客形象的宣傳海報。本次特別邀請到曾創作《火雲邪神傳》、《新著中華英雄》等知名港漫的香港著名漫畫家「鄺志德」，跨刀合作繪製。只見海報中以港漫畫風，將劍拔弩張的氛圍表現的淋漓盡致，「元秋」化身為客棧老闆娘，「林子聰」則飾演山賊，兩人在客棧中狹路相逢、各出奇招，上演一場精采的龍爭虎鬥！

此外，遊戲官方也正式公布了由兩位代言人合拍的兩部廣告宣傳片。在影片中，「元秋」和「林子聰」分別飾演老闆和員工、師父和弟子兩組角色，透過兩人精彩逗趣的演出，上演了妙趣橫生的武俠喜劇故事。對於喜愛武俠風格以及想再看到兩位代言人合作演出的玩家，千萬不要錯過喔！

獨特港漫風格繪製海報，畫面衝擊力十足！

獨特港漫風格繪製海報，畫面衝擊力十足！

《放肆武林》電視廣告之武館篇

《放肆武林》電視廣告之辦公室篇

《放肆武林》公布正式上線日期

伴隨著代言人身分揭曉，《放肆武林》也正式宣布遊戲將在4月19日正式上線了！想盡情遊歷詩意江湖，充分體會高顏值俠客傳奇，那就4月19日來與武林掌舵「元秋」、江湖遊俠「林子聰」在《放肆武林》裡比武過招吧！