UE4電影級魔幻手機遊戲《奇蹟MU：正宗續作》首場玩家見面會在上週末圓滿落幕，感謝玩家們的熱情參與，《奇蹟MU：正宗續作》代言人動力火車也親臨現場，演唱遊戲主題曲〈相信奇蹟〉並與玩家線下同樂，共度過美好時光。此外，今（8）開放全新職業光影雙法的能力者「召喚師」，在可愛的外表下，憑藉強大的靈魂咒術可摧毀一切敵人，小小的體內蘊藏著強大的力量，不容小看！遊戲內的豐富活動熱鬧展開，玩家們快來與可愛蘿莉一同在奇蹟大陸冒險！

《奇蹟MU：正宗續作》玩家見面會圓滿落幕，與代言人動力火車共度難忘週末

為了回饋粉絲，《奇蹟MU：正宗續作》首次玩家見面會於上週末圓滿落幕，現場邀請眾多玩家同樂，入場即送出「奇蹟玩家專屬刻字紅酒」與豐富周邊，更有精緻小點、翅膀拍照牆、弓箭手Coser、新職業「召喚師」搶先試玩區、代言人動力火車互動環節及親筆簽名周邊…等豐富內容。活動由知名舞團Luxy Girl火辣開場，熱情拉開序幕！在代言人動力火車現場演唱遊戲主題曲〈相信奇蹟〉時，現場玩家聽得如癡如醉，親身感受動力火車魅力。接著來到遊戲隨堂考環節，不少玩家舉手搶答，上台與活潑的動力火車進行轉盤互動，現場笑聲不斷，氣氛一度來到最高點！活動的最後，由動力火車進行奇蹟感謝祭活動，抽出數位幸運玩家獲得動力火車親簽鋼杯與官方驚喜大禮包，最後在全體玩家大合照，為此次玩家見面會劃下完美句點。

《奇蹟MU：正宗續作》玩家入場精美好禮

《奇蹟MU：正宗續作》性感Coser化身弓箭手現身

《奇蹟MU：正宗續作》Luxy Girl火熱開場，揭開序幕！

《奇蹟MU：正宗續作》代言人動力火車現場演唱遊戲主題曲〈相信奇蹟〉

《奇蹟MU：正宗續作》遊戲隨堂考答對玩家上台與動力火車、主持人熊熊轉盤互動

《奇蹟MU：正宗續作》玩家見面會完美落幕，感謝玩家們的熱情參與！

全新職業「召喚師」登場—掌握光影雙法的能力者，擁有強大的靈魂召喚之力

在人類初代「魔法師協會」艾卡聯合與精靈族的魔法戰爭結束後，始終跟隨大魔法師雷姆尼亞的人類魔法師在幻魔園地區建立新的秩序。他們放棄自然魔法元素，研究雷姆尼亞最後留下的「新魔法」資料，最終找到了全新的魔法力量——靈魂之力，因此第一批掌控靈魂之力的魔法師誕生，被稱為召喚師。因為這股力量遊走於光暗之間，所以必須擁有足夠強悍的靈魂力量，稍有不慎將會被無盡的虛空魔法吞噬。一旦成功，將會成為光之召喚師抑或是暗之召喚師。

他們在掌握靈魂之力成為召喚師之前就已經是非常強大的魔法師，但是，成為召喚師的關鍵一步，就是放棄對自然魔法的掌控。光與暗的靈魂之力在最初之時會短暫的停留，就像是讀取了你的靈魂，完全看穿了你的一切，最終留下的就是你今後的身份，光之召喚師，抑或是暗之召喚師…至今，還沒有同時擁有兩種靈魂之力的召喚師出現。

《奇蹟MU：正宗續作》全新職業「召喚師」登場

技能介紹

真空波：【群體傷害】向前發出三道光波衝擊敵人，釋放技能後獲得震盪波，震盪波持續3秒。

冰封：【群體傷害】召喚冰矛對前方敵人造成傷害，並減速目標。

昏睡術：【群體傷害】造成高量技能傷害，並使目標敵人昏睡，目標若再受傷則會驚醒。

幽靈漫步：瞬移置指定位置，並造成高量技能傷害，同時進入虛無狀態，提升移動速度。

幻獸：【群體傷害】指定地點召喚風之惡魔向周圍的敵人造成傷害。

蒙眼煞：對單一目標造成及高技能傷害。

安魂彌撒：【群體傷害】指定地點召喚黑暗惡魔向目標和周圍敵人造成傷害，並短暫提升自身攻擊力

轉職路線

召喚導師：輸出型（持續傷害，華麗輸出）

召喚巫師：控制型（靈活迅捷，強力控制）

《奇蹟MU：正宗續作》全新職業「召喚師」登場—掌握光影雙法的能力者

職業爭霸賽即將開放，奇蹟戰場新巔峰！

職業爭霸賽按照職業分為5組，即戰士組、法師組、弓手組、魔劍士組、召喚師組，每組分開進行比賽，賽程分為2部分，海選賽和晉級賽，海選賽是混戰模式，玩家在自己的對應的職業的場景中混戰，擊殺獲得積分，階段結束時，積分前16名晉級，其餘淘汰的玩家按照積分排名發放獎勵郵件；然後活動場景中全場景紅包雨，海選賽結束。晉級賽，16名玩家一對一比賽，3局2勝，比賽時間結束血量百分比高的玩家獲勝，若血量百分比一樣，則戰力高的玩家勝利。獎勵分為16強，8強、4強、冠亞軍，獎勵豐厚，不僅可以獲得大量養成材料和魔晶，排名靠前的勇士們更有機會獲得職業爭霸賽專屬稱謂。勇士們，趕緊備戰，爭奪最強之名吧！

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《奇蹟MU：正宗續作》職業爭霸賽即將開戰

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