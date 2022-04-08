彰化縣8日新增3例確診，都是在居家隔離中發病。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情持續攀升，中央流行疫情指中心公布今天本土又新增384例確診，彰化也再爆3例，彰化新增個案都是隔離中發病，為關西軍營弟兄到彰化吃吃喝喝的傳染鏈，個案與弟弟和友人在熱炒店大吃一頓，都中鏢了。

彰化新增3例，其中2位未列案號，這3例是新竹縣關西營區群聚案延伸的案例，前天和昨天共公布9個足跡點，多屬於餐飲點，都已經大消毒，3例都是居家隔離發病，3人都打過兩劑莫德納，發病症狀都是發燒、喉嚨痛，沒有對外傳染的危險，不用太過恐慌，但如果時間點到過這些公布的足跡點，要留心健康自主管理。

彰化縣衛生局另外再公布外縣市確診足跡來彰化，包括4日下午12點35分到14點在花壇知名的黑公雞餐廳；4日19點29分到19點41分在彰化高鐵田中站，搭乘1326車次，19點41分彰化發車、20點47分台北下車；5日上午7點30分至7點40分在台灣中油頂番婆家站加油。

彰化縣8日新增3例確診，都是在居家隔離中發病。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）