許多人上完廁所後，鮮少注意尿液的味道與顏色，但尿的狀況其實能反映身體是否出現問題。家醫科陳敬睿醫師表示，日前一名患有糖尿病的阿婆來看診，發現她尿液的味道非常重，家人認為是衛生問題，但進一步檢查後，發現阿婆其實是「泌尿道感染」，對此他也分享可能導致泌尿道感染的8因素。

家醫科陳敬睿醫師在臉書粉專提到，一名患糖尿病的阿婆在媳婦陪同下看診，媳婦抱怨婆婆因天氣冷不願洗澡，而且尿液也非常臭，希望醫師能幫忙勸導，但他馬上就察覺到不對勁，詢問對方上廁所時是否會有刺痛感，獲得肯定的答案後，表示阿婆其實是泌尿道感染。

陳敬睿醫師表示，泌尿道系統受細菌感染，因而引起發炎反應，泌尿道系統包括腎臟、輸尿管、膀胱及尿道，而大部分泌尿導感染的細菌來自尿道口，常發生於尿道和膀胱，造成尿道炎和膀胱炎，若身體處於免疫力較差的狀況時，很可能會侵襲到輸尿管與腎臟。

患者尿道感染發炎時，排尿會感到燒灼、疼痛，當細菌進入膀胱發展成膀胱炎時，下腹就會感受到悶痛不舒服，不僅如此，尿液也會變混濁且有異味，甚至出現血尿或想尿卻尿不出來的狀況，若是沒有立即醫治，就可能出現腰痛和背痛，代表細菌已進入腎臟，會出現全身性如畏寒、顫抖、發燒、噁心想吐等症狀。

陳敬睿醫師最後也提醒，若想有效預防泌尿道反覆感染，最簡單的方法就是「多喝水」，而且平時多注意如廁和性交的衛生習慣，若泌尿道容易感染者，可以嘗試喝蔓越莓果汁，但果汁含糖較高，所以還是建議多喝水，而泌尿道感染治療多半是服用抗生素，民眾治療期間要遵照醫師指示服藥，不要以為沒症狀就自行停藥，以免造成復發或產生抗藥性。

●常見泌尿道感染8因素

1.衛生習慣不良：女性上完廁所後，如何擦拭陰部很重要，應從陰道口往肛門方向、由前往後擦，假若方向不對，容易將陰道和肛門間的細菌帶入尿道，引發感染。

2.水分補充不足：水喝太少會減少排尿頻率，就容易增加細菌停留在膀胱及尿道的時間。

3.長時間憋尿：尿液如果停留在膀胱時間太久，會增加細菌感染的時間。

4.性行為習慣不當：男女發生性行為時，容易將陰道和肛門間的細菌帶入尿道，因此發生親密關係後應排尿。

5.避孕方法不當：使用含殺精劑成分的避孕套可能使陰道內組織變弱，容易受細菌感染。

6.泌尿道結構和功能異常：少數人因泌尿道的結構問題，因此泌尿道比普通人更容易感染。

7.更年期婦女：女性進入更年期後，賀爾蒙會開始降低，使陰道黏膜較乾澀，而且變得脆弱，容易滋生細菌，增加陰道及泌尿道感染的機會。

8.糖尿病：糖尿病患者因尿液中含有較高的尿糖，因此容易孳生細菌，造成感染。