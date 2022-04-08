全國疫情持續升溫，大甲鎮瀾宮仍照常舉行9天8夜的遶境之旅，往年藍綠政治人物總是搶扶轎、爭相前往參香，讓廟方為接待忙得不可開交。但今年受疫情影響，地方父母官盧秀燕不參與深夜起駕，目前得知將由前總統馬英九、台中副市長黃國榮等人扶轎，傍晚則由前省長宋楚瑜、台中市副市長陳子敬請上轎，罕見沒有綠營大咖現身。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，將於今天深夜11時起駕，因國內疫情持續延燒，台中市長盧秀燕關心遶境活動的防疫安全，上午特地前往大甲火車站及大甲鎮瀾宮視察繞境活動防疫情形，並參拜祈求遶境平安順利、疫情遠離。

據了解，每年起駕鎮瀾宮會發先邀請函給總統、副總統與五院院長、地方縣市首長，參與起駕儀式。去年因乾旱，蔡英文總統還親臨祈願「天降甘霖、風調雨順、國泰民安」，今年傳出連內政部長徐國勇、在地立法院副院長蔡其昌也不會現身。

而根據台中市府今日行程，深夜11點的起駕儀式，不見地方父母官盧秀燕的名字，將由副市長黃國榮出席，目前得知還有前總統馬英九會參與扶轎儀式，而過去藍綠等大咖出席情形，今年恐不復見。

顏清標昨受訪也提及，宗教歸宗教，政治歸政治，所有要參與遶境活動的各黨各派，廟方都歡迎。