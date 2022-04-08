高雄8日暴增58例本土確診個案，高市府衛生局也針對新增的58名確診個案公布滿滿10張的相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄8日暴增58例本土確診個案，高市府衛生局也針對新增的58名確診個案公布滿滿10張的相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄8日暴增58例本土確診個案，高市府衛生局也針對新增的58名確診個案公布滿滿10張的相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄8日暴增58例本土確診個案，高市府衛生局也針對新增的58名確診個案公布滿滿10張的相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄8日暴增58例本土確診個案，高市府衛生局也針對新增的58名確診個案公布滿滿10張的相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄8日暴增58例本土確診個案，高市府衛生局也針對新增的58名確診個案公布滿滿10張的相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄8日暴增58例本土確診個案，高市府衛生局也針對新增的58名確診個案公布滿滿10張的相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄8日暴增58例本土確診個案，高市府衛生局也針對新增的58名確診個案公布滿滿10張的相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄8日暴增58例本土確診個案，高市府衛生局也針對新增的58名確診個案公布滿滿10張的相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄8日暴增58例本土確診個案，高市府衛生局也針對新增的58名確診個案公布滿滿10張的相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情燒不停！高雄8日暴增58例本土確診個案，大多與娛樂場所傳播鏈相關，除了原先的雅閣、金芭黎、大帝國、帝堡等處新增28例以外，也因為顧客及員工曾有其他娛樂場所的足跡，也新增另外10人染疫，高市府宣布娛樂場所擴大採檢時間延至4月14日。

高市府衛生局表示，新增58例當中，包含娛樂場所傳播鏈（雅閣、金芭黎、帝堡、大帝國）28例、其他娛樂場所10例、台中群聚事件1例、桃園確診接觸者1例、案25698接觸者1例、小港境外案衍生家族群聚1例、花東旅遊史2例、居家隔離期間陰轉陽確診2例及仍在疫調中12例。

高市府衛生局進一步說明，於3月26日到台中參加婚宴的確診男子染疫後，與舞小姐3月29日有過密切接觸，但該男遭竟隱匿疫調，導致防疫團隊漏匡舞小姐，讓舞小姐3月31日到雅閣、金芭黎上班，進而暴發該起群聚感染，目前4間娛樂場所包括雅閣、金芭黎、帝堡、大帝國等處已造成97人染疫。

高雄市長陳其邁宣布，原先娛樂場所擴大採檢作業只到8日為止，但由於相關場域的到檢員工只有6成，且顧客、員工有到其他娛樂場所的足跡，因此，針對特定娛樂場所擴大採檢延長至4月14日，呼籲相關場所的員工盡速到檢，基於對顧客的保護，市府相關局處會持續對相關人員通知到檢，希望盡速採檢完畢並盡速恢復營業。

高市府衛生局也針對新增的58名確診個案公布滿滿10張的相關足跡，包含六合夜市夾娃娃店、韓八韓日燒烤鍋物、好事多大順店、高雄萬豪酒店、享溫馨KTV高雄建國店、瑞豐夜市、家樂福成功店、茶六、高雄夢時代、大遠百威秀影城等等。