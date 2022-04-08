由市府強強聯手農試所嘉義分所及市農會，攜手農民生產台農82號「幸福嘉義米」一等米上市了！不僅品質媲美越光米，並有中興大學的生產履歷認證保障，市府特別於今(7)日舉辦記者會，除了歡慶「幸福嘉義米」正式上市，更宣布與三地集團乖乖公司以及嘉義在地名店奮起福米餅合力開發出排骨便當口味的米乖乖，預計4月上市。市長黃敏惠表示，以幸福嘉義米為原料的米乖乖，勢將成為嘉義市明星零嘴伴手禮，打造嘉義市特色農產品，為嘉義市新農業跨出成功的一大步。

幸福嘉義米正式上市／嘉義市政府提供

黃敏惠市長說，雲嘉南平原是台灣的穀倉，嘉義市面積不大，農耕土地面積只有1,298公頃，其中以稻米643公頃居多，如何在面積有限的土地裡種出有價值、有競爭力的農作物便是一大挑戰。嘉義市非常幸運，農試所嘉義分所裡有一群專業人才用心研發培育出台農82號這麼好的品種，帶領嘉義市農業朝向精緻化、品牌化發展。此外，「幸福嘉義米」有1公斤及600公克兩款令人耳目一新的新衣包裝，非常適合拿來送禮。今天「農業嘉義隊」也正式成立，象徵嘉義市站上台灣舞台、拚全世界的決心，期盼能透過「幸福嘉義米」讓大家認識小而美的嘉義市。

農試所嘉義分所米博士吳永培表示，台農82號米富有黏稠性又美味，很適合拿來做壽司或米酒等產品，其優異的品質進軍國際市場絕對沒有問題，期盼在黃敏惠市長的帶領之下能夠外銷到全世界。

三地集團乖乖公司簡嘉鋒副總經理表示，很榮幸能夠與嘉義市政府一起合作推廣「幸福嘉義米」，期待未來有更多機會可以合作。奮起福米餅創辦人陳岱聲也表示，很榮幸能夠與三地集團乖乖公司合作，我們希望把稻米的溫度轉換成商品，讓全台灣知道嘉義市有米乖乖這麼棒的產品。

排骨便當口味的米乖乖預計4月上市／嘉義市政府提供

建設處長田長沛表示，「幸福嘉義米」在頭港農業區首發栽種2公頃面積，生產約4公噸的產量，樹立優良典範後，立即獲得3戶稻農迴響，一起加入生產行列，其中蔡定憲及王江海稻農更是帶領兒子，老青農父子檔共同捨棄慣行農法，投入友善生態的永續經營耕種模式，翻轉農業新生命，令人感動。

記者會上由市府、農試所及市農會輪番上台分享「幸福嘉義米」成果，現場並播放「幸福嘉義米」紀錄片，展現農民栽種「幸福嘉義米」的精神，最終獲得生產履歷肯定的喜悅及感動。「農業嘉義隊」今天也宣布正式成軍，展示在地令人驚豔的農業精品。除了台農82號「幸福嘉義米」一等米、在地米食點心品牌的「奮起福米乖乖」；還有嘉義大學食品系採用「幸福嘉義米」打樣製成的各式米製產品；市農會全國獨創開發的健康養生「市農會仙桃麵」；在全國各大有機商店一直賣到缺貨的「蘭潭有機農園木瓜」；運用溫網AI智慧生產的「好瓜造小黃瓜」；獲得全國龍眼蜜頭等獎的「東發養蜂場」；獲得有機轉型認證及無SGS無農藥檢驗的「晴天芭樂農場芭樂」；以及提供農民各種農業的解決方案，年創2,000萬營業額的「宇安科技農業有限公司」等9個農業超級戰將，展現農業未來的嶄新面貌。